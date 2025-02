Enero vino fuerte: las mejores canciones del momento

Pocas veces enero ha venido tan cargado de novedades potentes como este mes de enero. Ya hemos recomendado varios discos que muchas cosas han de pasar este 2025 para que no estén entre lo mejor del año. Es el caso de los álbumes de FKA twigs, Bad Bunny, Ela Minus, Amaia, Rose Gray o incluso The Weeknd. De todos ellos podéis escuchar un tema destacado en nuestra playlist con lo mejor del mes.

- Publicidad -

Os recordamos que nuestras listas con lo mejor del año van de diciembre a noviembre, por lo que varios discos de diciembre podréis encontrarlos en el Anuario de 2025. En diciembre destacaron varios temazos de SZA y Kendrick Lamar, juntos y por separado. Además, terminaron de viralizarse los hitazos de Lola Young y Doechii.

Estos días estamos conociendo nuevos temas de Lady Gaga, Mø, Lucy Dacus, Rigoberta Bandini, y estamos también muy pendientes de lanzamientos de gente como Bartees Strange, Tate McRae, l0rna, EZEZEZ, Zahara o Julieta.

- Publicidad -

Amaia / Tengo un pensamiento

Bad Bunny / NUEVAYoL

FKA twigs, North West / Childlike Things

SZA / Kitchen

JADE / IT girl

Doechii / DENIAL IS A RIVER

Ela Minus / QQQQ

Rose Gray / Party People

Delaporte, bruno / Rendición

Mø, Biig Piig / SWEET

Lady Gaga / Abracadabra

The Weeknd / Open Hearts

Lola Young / Messy

Lucy Dacus / Ankles

Rigoberta Bandini / KAIMAN

Joe Crepúsculo / Hey

Bartees Strange / Sober

Kendrick Lamar, SZA / luther

- Publicidad -

Sila Lua / PLAN B

lOrna, Kabasaki / MR SEXO BEAT

Julieta / Jean Blau

Jimena Amarillo / Flow deskiciada

Tate McRae / Sports car

Genia / 10 Out Of 10

Ouineta / DMs

Anyma, Ellie Goulding / Hypnotized

EZEZEZ / puntofinal

Zahara / Tus michis

Celeste / Everyday

SPELLLING / Portrait of My Heart

La Plata / cerca de ti

Babi / Sutura

La Tania, Yerai Cortés / Los almendros

Caamaño & Ameixeiras, Rodrigo Cuevas / Catro Cousas

Valeria Castro / la soledad

Juanjo Bona / Moncayo

Angeladorrrm / Avui plors

Saint Etienne / Preflyte

Nueve Desconocidos / Laberinto de pasiones

Latin Mafia / Siento que merezco más

Tokischa, NATHY PELUSO / DE MARAVISHA

Bad Gyal, Trueno / Angelito

BERNARDA / Otra mañana

Claudia Valentina / Diamonds on my Teeth

Chloe Qisha / 21st Century Cool Girl

C Duncan / Delirium

rusowsky, BB trickz / uwu^

Bernarda / Otra mañana

Elliot James Reay / Boy In Love

Silitia / Lorearena

Kokoscha / Es una suerte

Fosheé / feel like home

Babymorocco / Bikinis and Trackies

LaBlackie / Violence

roro / Dolce&

FADES / ARTIFICIAL

Shura / Recognise

Rialto / No One Leaves This Discotheque