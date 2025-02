Rosalía actúa en la 3ª temporada de ‘Euphoria’

‘Euphoria’, una de las series más comentadas de los últimos años, ha hecho esta tarde una serie de comunicados en sus redes sociales para dar detalles de su tercera temporada, tan traída y tan llevada en los mentideros. Al parecer, será la última.

Hay sorpresas en el cásting. Rosalía formará parte de él. Se ha publicado incluso una imagen de su personaje, y una declaración de la cantante, que como recordaréis, ya hizo sus pinitos como actriz en ‘Dolor y gloria‘. “Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es convertirme en una mejor intérprete cada día. ‘Euphoria’ ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar en ella».

La artista ya había aparecido con su música en la serie, en concreto con el tema junto a Billie Eilish, ‘Lo vas a olvidar‘.

También se estrenan en el cásting Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten. En cuanto a actores que vuelven, por supuesto Zendaya, Hunter Schafer (ex de la propia Rosalía), Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow. Martha Kelly y Chloe Cherry tendrán más protagonismo y también aparecerá Colman Domingo.

