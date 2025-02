Post Malone anuncia fecha en Barcelona

Post Malone amplía su gira Big Ass World Tour a Europa y Reino Unido y anuncia fecha en España. El 12 de septiembre, Malone ofrecerá un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Esta será la única fecha que Malone realice en España en 2025.

Las entradas se ponen en venta general el viernes 21 de febrero a las 12 horas en los puntos de venta habituales. Se abrirán dos ventas anticipadas, la primera el miércoles 19 de febrero a las 12 horas, y la segunda el jueves 20 de febrero a las 12 horas.

El telonero de la gira de Post Malone en Europa será Jelly Roll, autor de éxitos como ‘Liar’ y ‘I Am Not Okay’. Roll, como Post Malone, es un artista asociado simultáneamente al rap y al country.

FECHAS EUROPA + UK

12 ago | República Checa, Praga | Airport Letnany

18 ago | Alemania, Berlín | Wuhlheide

21 ago | Lituania, Kaunas | Darius and Girenas Stadium

23 ago | Dinamarca, Horsens | Horsens & Friends at Nordstern Arena

27 ago | Italia, Milán | IDays Milano

3 sept | Francia, París | Paris La Defense Arena

5 sept | Alemania, Hannover | Heinz von Heiden-Arena

7 sept | UK, Londres | Tottenham Hotspur Stadium

9 sept | Países Bajos, Arnhem | GelreDome

12 sept | España, Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys

14 sept | Portugal, Lisboa | Estadio do Restelo