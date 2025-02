Dardo a Serrat en el nuevo himno de Lildami

Lildami, una de las principales estrellas de la música pop urbana hecha en Cataluña, vuelve en 2025 con un nuevo disco llamado ‘Bentornat’. «Bienvenido», claro, porque del último álbum del rapero nacido en Terrassa Damià Rodríguez Vila, ‘Dummy’, han pasado ya dos años.

‘El ball de la civada’, el primer adelanto de ‘Bentornat’, adapta la melodía de una canción catalana tradicional, titulada de esa manera. Una canción adaptada, por ejemplo, por Joan Manuel Serrat, e incluida en su álbum de 1968 ‘Cançons tradicionals’.

‘El ball de la civada’ es una oda al esfuerzo tanto «colectivo» -como el de los «agricultores»- como «individual», y también es una defensa de la «música y la lengua catalana». Serrat, precisamente, recibe un dardo en ‘El ball de la civada’: «El ball de la civada va de hacer cash, de hacer caja y no hacer mucho caso, de recibir el ingreso y no hacer nada más, llámame Joan Manuel Serrat». Para Lildami, s’entén, Serrat no hace suficiente para defender su lengua.

El fondo de himno de ‘El ball de la civada’ se viste con una producción espectacular, vibrante y colorida, diseñada junto a Sr. Chen, que parece mirarse en la obra del mejor Kanye West, y que ratifica que el pop catalán goza de una gran racha creativa, sobre todo en el terreno de las músicas urbanas, a las que se vinculan lo mismo Julieta que Oques Grasses.

Lildami presenta ‘Bentornat’ el 9 de mayo en la Sala Rasa 64 de Terrassa y el 17 de mayo en el festival Maleducats de Barcelona. El disco sale en primavera.