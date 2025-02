Dua Lipa, Paul McCartney, Kate Bush… en un disco silencioso contra la IA

Una nueva Ley de Uso y Acceso de Datos pretende facilitar a las empresas tecnológicas del Reino Unido el acceso a miles de obras musicales para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, sin el consentimiento de los autores.

En protesta por el proyecto de ley, un millar de artistas británicos como Kate Bush, Paul McCartney o Dua Lipa han participado en el lanzamiento de un disco silencioso para defender su propiedad intelectual de las empresas tecnológicas que buscan explotarla.

El disco se titula ‘Is This What We Want?‘, está disponible en plataformas como Spotify y se compone de 12 temas silenciosos que, a la manera de de 4’33» de John Cage, invitan a escuchar el silencio que emerge cuando los creadores dejan de hacer música.

Además, cada uno de los 12 temas de ‘Is this What We Want?’ se titula con una única palabra que, en conjunto, deletrean la consigna The/ British/ Government / Must/ Not/ Legalise/ Music/ Theft/ To/ Benefit/ AI / Companies.

Además de músicos como Ed Sheeran, Tori Amos, Damon Albarn, Jamiroquai o Annie Lennox, han participado en el disco figuras vinculadas a las artes escénicas como la actriz Julianne Moore, el compositor Andrew Lloyd Webber o el dramaturgo Tom Stoppard.

Otros artistas que no participan en el disco han firmado una carta dirigida a The Times para sumarse a la protesta. En la misiva, señalan que el proyecto de «ley representa una entrega sin condiciones y absoluta de los derechos e ingresos de los sectores creativos del Reino Unido a las grandes empresas tecnológicas”.