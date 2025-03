La vizcaína Janire es una de las artistas revelación nacionales de las que os hemos hablado en el último año, gracias a la pegada de himnos como ‘Pixel Negro II‘ o ‘1AM‘. La propuesta de Janire Bermejo se diferencia de la norma gracias a un sonido potente y voraz que recuerda al rock electrónico que grupos como Garbage practicaban en los 90. ‘1AM’ o ‘Pixel Negro II’, dos de sus himnos, se incluyen en su álbum debut, ‘Las Huidas’, publicado por Mushroom Pillow a finales de 2024.

Janire -que es de Barakaldo pero reside en Madrid- ha pasado por diferentes fases antes de llegar a ‘Las Huidas‘: ha sido bajista de Repion, ha trabajado con músicos asociados a Amaral o Dani Fernández y, muchos antes, dio sus primeros pasos en la música tocando en bandas de pop y punk. Janire, además, vivió en casas okupa y, en una nueva entrega de Meister of the Week comisariada por Jägermusic, ahonda en un tema que conoce de cerca: los espacios queer.

¿Por qué es importante colectivizarse y conservar espacios queer y feministas seguros?

Para mí, colectivizarse pasa por generar una red resistente desde la que ser una misma, conectar con la diversidad y vulnerabilidad propia y de otrxs, y conseguir herramientas con las que poder desarrollarte personal y artísticamente. Los espacios seguros me parecen fundamentales porque son ambientes propicios para poder existir con naturalidad y cuidarse colectivamente, fuera de los prejuicios de la norma que tienden a individualizar y a hacerte sentir rara, como que algo tienes o haces mal que no terminas de encajar. Y como dice Cristina Morales, «la resistencia no está en solitario, sino en el encuentro con otrxs”.

¿Qué precedentes de colectivización ayudan a idearlos hoy?

Podríamos hacer un listado histórico, desde los movimientos feministas de los 70 y las disidencias y comunidades trans, hasta las raves de electrónica de los 90, pasando por los gaztetxes. Pero creo que es súuper interesante fijarse también en vínculos colectivos que damos por hecho en el día a día, como pueden ser los barrios o las amigas.

¿Cuándo comienza tu interés por el activismo?

En mi caso no hubo una intención de ser activista, diría que mi interés por el activismo fue por supervivencia. Vino un poco de la búsqueda de la “normalidad” en la confluencia de mis identidades: como mujer, como persona bisexual y como artista. Hay momentos en los que tomas consciencia de esto porque se te lee y se te trata distinto, sobre todo en ámbitos como la música. Ahora bien, yo no soy activista, me visibilizo en mi música y en mi vida, apoyo causas sociales y hago pedagogía siempre que puedo, pero tendría la cara muy dura si me comparara con personas que llevan a cabo acciones directas para defender nuestros derechos básicos.

¿Cuál es tu experiencia en el ámbito de los espacios queer o feministas?

Son los espacios que decido habitar, los que siento como lugares en los que poder estar tranquila, que a veces parece algo imposible. No quiero decir que en estos espacios no surjan conflictos, que también los hay, pero están muy alejados de la hostilidad. Además, generalmente estos círculos están en revisión y autocrítica constante. Al menos, esta ha sido mi experiencia. Para mí son espacios necesarios.

El concepto de espacio ha sido históricamente analizado en la teoría queer. ¿Por qué es importante construir espacios físicos propios?

Porque los espacios nunca son neutrales. Por ejemplo, las propias ciudades están diseñadas con una lógica heteronormativa que no tiene en cuenta otras identidades. Y construir espacios propios es una manera de reconfigurar esto, es habitar un espacio que sí te tiene en cuenta. Esto te da mucho poder, básicamente porque no te margina.

¿A qué desafíos se enfrentan las personas queer y feministas a día de hoy, en espacios hegemónicamente masculinos, como la música y el fútbol?

Hace poco charlaba de esto con Olga Iglesias. El fútbol o tener una banda de música son una representación canónica de espacios de “hermandad” masculina que hasta hace poco parecían inaccesibles para nosotras. Pero siento que hemos empezado a hacer nuestros esos espacios, a generar sentimiento de grupo, particularmente las mujeres lesbianas y bisexuales, frente a la individualidad que de alguna manera teníamos impuesta. Hay unas diferencias de repercusión, de espacios y condiciones abismales que por supuesto hay que señalar. Pero también creo que nosotrxs lo estamos haciendo bien.

«Mantener espacios seguros no depende de que haya una ley, sino de que esas leyes se lleven a la práctica y se protejan»

¿Hay alguna manera en que apliques la idea de colectivizarse en tu proyecto musical, por ejemplo en tus conciertos?

Con mi música hablo de mí, de mis experiencias personales desde una perspectiva lgtbiq+, de las cosas que pasan a mi alrededor… como se lo podría estar contando a una amiga. Creo que eso es una manera de visibilizar y de generar una energía colectiva en la que sentirte segurx. Y estamos hablando de ello, no solo en el escenario, sino también en una entrevista como esta.

¿Crees que en España se ha avanzado en la protección de estos espacios?

Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Creo que institucionalmente ha habido intención, pero que no es suficiente. Al final, crear o mantener espacios seguros no depende de que haya una ley, sino de que esas leyes se lleven a la práctica y se protejan. Ha habido muchos avances en el discurso, pero siento que en la práctica lo que sostiene estos espacios son la autogestión y los propios colectivos.

¿Recomiendas escritos que analizan la idea de los espacios colectivos queer?

‘La política sexual de la carne’ (1990) de Silvia Federici, ‘Vivir una vida feminista’ (2018) de Sara Ahmed o ‘Best Friends 4Ever’ (2023) de Cris Lizarraga… Aunque creo que ahora mismo hay un montón de referentes interesantes que hablan sobre esta y otras cuestiones relacionadas en redes sociales o coloquios.

¿Qué espacios conoces que existan en España que recomiendes tener en el radar?

Las fiestas de Esto es un Cuerpo que organiza la editorial Comisura en Madrid. Creo que estos encuentros son una cita indiscutible. Las fiestas y actividades de BileraBi y el espacio de La Sinsorga en Bilbao, el festival Agrocuir en Galicia, el festival Una Señora Fiesta o el espacio La Lata de Zinc en Asturias, por ejemplo.