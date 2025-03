Mario Vaquerizo asegura que nadie ha hecho más «por el colectivo» que Alaska y él

Mario Vaquerizo ha concedido una entrevista a El País a raíz de la salida de su nuevo single con las Nancys Rubias, ‘Reset’. Sin embargo, como es típico en sus entrevistas, ha hablado de todo menos de eso. Este empieza recordando la aparatosa caída que sufrió el pasado octubre y que casi le cuesta la vida para rápidamente cambiar a aquella vez en la que entrevistó a Marilyn Manson.

«Me pusieron con otros medios, Rockdelux, Mondosonoro… y le preguntaban por el sonido del disco. ¡Si el disco y el sonido ya está ahí para que lo escuchen!», comenta Vaquerizo. Este continuó hablando de la autocensura, la ocupación y el bullying, que para él están muy relacionados: «Todas las personas que están sufriendo bullying lo siguen sufriendo porque muchas veces hoy se ampara al delincuente y al maltratador».

Hacia el final de la charla, Vaquerizo aborda el tema del colectivo directamente: «Más que ha hecho Alaska por el colectivo, o más que yo he hecho por el colectivo, hablando en femenino, no lo ha hecho nadie», asegura. Este deja claro que no pertenece «a ningún colectivo» debido a la variedad de opiniones, pero que tampoco está en contra de ninguno.

«Como Alaska empezó a trabajar con Jiménez Losantos, la tildaron de facha. Y a mí eso… pues me cago en el colectivo, porque mi mujer es de todo menos facha, y Losantos también», denuncia Vaquerizo. Por último, recuerda que él está «a favor de todo» y que solo tiene «dos amigos heterosexuales, que además son heterosexuales raros».