Rebecca Black, conocida por su viral outsider ‘Friday’, se encuentra desde hace rato desarrollando una interesante carrera musical situada en los márgenes del pop alternativo. En su búsqueda por dejar atrás aquel viral nefasto, pero que ella misma ha reivindicado, Black se ha arrimado a la moda hyperpop y ha colaborado con pop stars indies como MØ o Slayyyter.

Este 2025, Black ha publicado nuevo EP, ‘Salvation’. Además, saldrá de gira con Katy Perry, quien en 2011 la invitó a aparecer en el recordado videoclip de ‘Last Friday Night‘. Perry y Black han anunciado su nueva colaboración mediante un cómico anuncio en el que Black presume de tetas gigantes: «Te has hecho demasiado grande para estos recintos», expresa Perry.

Si Rebecca Black ha generado algún tipo de culto en torno a su música, sin duda, lo ha hecho gracias a su interés por los diferentes sonidos del pop electrónico popular en el underground anglosajón, principalmente bailables, electrónicos y vinculados a las discotecas LGBTQ+. A esa dirección apuntaban las canciones de ‘Let Her Burn’, su disco de 2023, y a esa dirección apuntan las pistas de ‘Salvation’.

Los ritmos de ‘Salvation’ y ‘Trust’ se proyectan hacia la pista de baile entramando influencias del tecno-house, el europop, el dance-pop y el electro, recordando al estilo de artistas como COBRAH. Las composiciones, sin ser gran cosa, dan el pego. Sin embargo, las pistas más interesantes de ‘Salvation’ son ‘Sugar Water Cyanide’, que pasa de un burbujeante beat que gustaría a las Sugababes, muy británico, al voguing; y ‘American Doll’, que mete mano a los nachos de la última FKA twigs.

Los beat switches obligatorios en el pop están muy presentes en las dos últimas pistas, ‘Do You Even Think About Me?’ y ‘Twist the Knife’: entre ambas reúnen influencias de pop ochentero, trance, rave, tecno, house-pop a lo Kiesza y melodías eurovisivas a lo Ava Max o Lady Gaga. Rebecca Black no salvará el pop con ‘Salvation’, ni su propuesta es especialmente original, pero desde luego sí se puede salvar a sí misma.