25 aniversario de Hidrogenesse: ¿nostalgia o un futuro al que no hemos llegado?

Hubo un día en que un grupo tuvo la ocurrencia de hacer una canción llamada ‘Eres PC eres Mac’. En ella, las cosas que molaban empezaban por MAC. Y las que no, dejaban como iniciales PC. Entre las afortunadas, el maquillaje, un McPollo, Billy Mackenzie. Menos suculentas sonaban las referencias al Príncipe Carlos, ser «pan comido» o «poca cosa». La idea era divertida entonces y es divertida 25 años después.

Hubo un día en que un grupo tuvo la ocurrencia de hacer una canción tomando unos versos de ‘La fábula de Polifemo y Galtea’ de Luis de Góngora. Al haber sido publicada en 1612, sus derechos de autor habían prescrito, por lo que dichos versos ya eran «de todos». Llamaron la canción ‘Góngora’ y nadie parece haberse dado cuenta de lo que podría haber seguido dando la idea de sí, 25 años después.

Ese grupo es Hidrogenesse y está celebrando sus 25 años en la música con conciertos como el que dieron el pasado sábado en la Sala But, organizado por Ochoymedio, quién si no; o el que darán este viernes 14 de marzo en la Sala Apolo, dónde si no. De momento, no se conocen más fechas, más que Bilbao BBK Live.

En ningún momento de estos 25 años acudir a un concierto de Carlos Ballesteros y Genís Segarra ha sido decadente o previsible. El dúo ha publicado discos tan enriquecedores como su homenaje a Alan Turing, también algunos más marcianos (remixes, dub, bandas sonoras, proyectos conceptuales), pero el dúo siempre ha hilado fino en su búsqueda del arte más puro, el humor menos obvio o el retrato de nuestra cotidianidad más insospechada. A cada paso, estaba más claro que Pulp y Sparks eran sus bandas de cabecera.

Este concierto se concibe como una celebración de sí mismos que comienza con ‘Hidrogenesse asociados’, el primer tema de su primer álbum, en el que Segarra y Ballesteros contaban cómo se habían conocido, con una referencia a una canción compuesta por Nacho Cano, más olvidada que el FAX y «las revistas que regalan discos». Su letra proyectada en la sala incitaba al karaoke, devaneando entre la ternura, la carcajada y la inverosimilitud.

Sin más músicos que ellos mismos porque nadie los necesitaba, y con proyecciones hipnóticas marca de la casa (ellos caminando por la calle, otras más coloridas), Hidrogenesse repasaron hits de su repertorio primigenio, como ‘Vuelve conmigo a Italia’ o ‘He vuelto’; favoritas del público de siempre, como ‘Schloss’ o ‘A-68’; y composiciones tan magnéticas como el primer día, como ‘El árbol’, sobre «el árbol donde enterramos a nuestros perros». Un tema que estrenaron en su momento en Ochoymedio, antes de su salida, y que mantiene su encanto en el mismo lugar (la misma promotora, quiero decir: el club cambió un par de veces o tres de sitio).

Hidrogenesse han dejado fuera de este repertorio especial ‘Hidroboy’, pero sí desataron el delirio total de casi un millar de personas con ‘No hay nada más triste que lo tuyo’, ‘Así se baila el siglo XX’ y ‘Disfraz de tigre’. Se agradeció, también, que esta no fuera la última en sonar, porque esto no era un concierto de Europe, y después de ella, ‘Échame un kiki, amor’ añadía un punto más poético al dúo, pareja artística y en lo personal, para despistados-despistadísimos.

Canciones que siempre estarán ahí -alguien bromeó sobre otro reencuentro dentro de otros 25 años-, como lo más importante, la actitud: Genís y Carlos organizaron una cuenta atrás rumbo al final del concierto, que ni la Nochevieja americana, y en otro momento nos convencieron de cerrar los ojos porque aguardaba una sorpresa. «Os va a gustar», prometieron. ¿Un featuring de Rosa de los Vientos, quizá? No, un cambio de vestuario. No tengo claro si todo esto fue nostalgia, o un futuro al que no hemos llegado todavía. 9.