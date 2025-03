De ‘Eusexua’ a Madonna, en la gira de FKA twigs

FKA twigs ha dado comienzo en el Zénith de París la gira de ‘Eusexua’, su tercer álbum de estudio y uno de los Mejores Discos de 2025. El Eusexua Tour llegará a España el próximo mes de junio, en concreto a Barcelona, de la mano de Primavera Sound, y concluirá en Helsinki en agosto. Este artículo contiene SPOILERS.

El Eusexua Tour repasa los cuatro discos publicados por FKA twigs, lo que significa que, en París, la británica Tahliah Barnett ha interpretado por primera vez en vivo el material contenido en ‘Eusexua’ y en su mixtape ‘Caprisongs‘ (2022).

El show se ha dividido en tres actos, estos son, The Practice, The State of Being y The Pinnacle, ha empezado con dos cortes de ‘Magdalene’ (2019) y, a continuación, ha repasado temas de ‘Eusexua’, ‘LP1’ y de sus epés ‘M3LL155X‘ y ‘EP2’. Barnett ha tocado dos temas inéditos, ‘Birth Here’ y ‘Got to Feel Love’, y ha cerrado con el encore de ‘Cellophane’.

La anécdota del show ha venido del homenaje de FKA twigs a Madonna. Twigs ha sacado partido del parecido de ‘Girl Feels Good’ con el trabajo de Madonna en ‘Ray of Light’ (1998) y ha ejecutado, durante su interpretación de esa canción, la coreografía de ‘Don’t Tell Me’. Además, en otro segmento del show, ha bailado ‘Vogue‘ mejor incluso que la propia Madonna. FKA twigs ya participó en el segmento de voguing del Celebration Tour, al lado de la propia Madonna.

Mientras, los fans de FKA twigs se preguntan si la promoción de ‘Eusexua’ está ya finiquitada. El disco salió a finales de enero, acompañado del videoclip de ‘Striptease‘, y Barnett promocionó el álbum en su primera semana de lanzamiento en diversos espacios, como el distendido podcast Therapuss de Jake Shane o en una charla de Spotify junto a Imogen Heap. Sin embargo, ‘Striptease’ no se lanzó oficialmente como single y temas con tanto potencial como ‘Room of Fools’ o ‘Girl Feels Good’ permanecen sin recibir la atención que muchos esperaban, dejando a los fans con la incertidumbre sobre los próximos pasos en la era ‘Eusexua’.