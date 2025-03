La IA une a Lady Gaga y Taylor Swift en ‘How Bad Do U Want Me’

Uno de los temas de ‘Mayhem‘, el último disco de Lady Gaga, está siendo muy comentado por su parecido con el estilo compositivo de Taylor Swift. Ciertamente, ‘How Bad Do You Want Me’ suena a una canción que Swift podría haber firmado, exactamente con este título, en las eras de ‘1989‘ (2014) o ‘reputation‘ (2018). Sobre todo del segundo, dado su sonido ultrasintético y medio industrial. El parecido es tal que el supuesto sample de ‘Only You’ de Yazoo en la base musical está pasando desapercibido.

Los fans de Gaga y de Taylor se han puesto rápidamente las pilas usando la inteligencia artificial para modificar la voz de Gaga en ‘How Bad Do U Want Me’ y transformarla en la de Taylor. En Youtube ya son varias las versiones fake que unen a Gaga y Swift en la canción. Alguien ha ido más lejos y ha editado una «Taylor’s Version» de ‘How Bad Do You Want Me’. Y, la verdad, las reproducciones artificiales de la voz de Taylor en estas versiones son asombrosamente realistas. Atentos a la portada de ‘Mayhem’ con la imagen de Taylor… ¿Tayhem?

- Publicidad -

Mientras los fans de Gaga y Swift se preguntan si una colaboración real entre Gaga y Swift es posible ya entre tantos montajes fabricados con inteligencia artificial, otros elogian el talento de Gaga por haber sido capaz de escribir una canción que de hecho podría ser un hit de Taylor Swift. Gaga ha compuesto ‘How Bad Do U Want Me’ en realidad junto a Andrew Watt, Henry Walter y su prometido, Michael Polansky.

Por otro lado, ‘How Bad Do U Want Me’ es uno de los temas de ‘Mayhem’ al margen de los singles que más están gustando al público: sus 17 millones de streamings superan los de temas que vienen antes en la secuencia y que son singles potenciales, como ‘Zombieboy’ o ‘Killah’. ‘How Bad Do U Want Me’ aparece en la segunda mitad del álbum, en la pista número 9.

- Publicidad -

En cuanto a Taylor Swift, los rumores apuntan a que la versión regrabada de ‘reputation’ se pondrá a la venta este 2025. Swift firmó en 2024 el disco más vendido del año en el mundo, y también en España, con ‘The Tortured Poets Department‘.