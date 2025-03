The Horrors publican hoy ‘Night Life‘, su primer disco con nueva formación: el batería Jordan Cook y la teclista Amelia Kidd se añaden a Faris, Rhys y Joshua (aunque Tom y Joseph no se han ido del todo). ‘Night Life’ es el sucesor de ‘V‘, lo que significa que llevábamos sin un disco de larga duración de The Horrors desde 2017, EPs industriales aparte. Y, si hay público que se ha olvidado de ellos, la banda se encarga de volver a llamar la atención con un trabajo bastante cuidado en el que hay temas tan interesantes como ‘Ariel’. Hablamos con Faris, vocalista y líder del grupo, sobre el camino a este nuevo disco, lo que han ido evolucionando las canciones o la producción de Yves Rothman. Pero también echamos la vista atrás por el 20º aniversario de su formación e, incluso, intentamos preguntarles por el remix que hicieron para Lady Gaga (y por ‘MAYHEM’, pero no hay suerte).

La gira de ‘Night Life’ de The Horrors pasa por España en abril: el grupo visitará Santiago de Compostela (Sala Capitol, 3 de abril), Barcelona (Paral•lel 62, 5 de abril), Madrid (Sala Mon, 6 de abril) y Valencia (Sala Moon, 7 de abril).

- Publicidad -

Hace casi diez años de vuestro último largo, EPs aparte. ¿Cómo ha sido volver a sentaros para escribir un nuevo disco?

¡No hace diez años! No paran de decirme eso en las entrevistas, y son ocho años. Lo que ocurrió es que empezamos a trabajar en un disco y llegó la pandemia. Eso distorsionó el proceso, y luego vinieron los EPs. Cuando nos dimos cuenta, el último disco era de 2017. Pero no tuvimos un momento de “sentarnos” en sí, sino que fue continuar nuestra actividad más bien.

Es el primer álbum con Amelia Kidd y Jordan Cook. ¿Qué tal ha sido la incorporación?

Cuando empezamos The Horrors, tenía 18 años, me parece increíble que haya pasado tanto tiempo… Llevo más años dentro de The Horrors que fuera. El caso es que en todo este tiempo, la banda es un grupo de amigos, y cuando os veis tanto tiempo para ensayar, para crear, o para salir juntos, puedes pensar que es difícil añadir nuevas personas. Pero no, ha sido súper fácil añadirles a ellos, porque ya eran amigos nuestros de antes. Jordan había tocado para nosotros en el pasado, también toca en el disco en solitario de Amelia, que aún no ha salido pero lo he producido yo. Todo este tiempo, he visto su manera de trabajar, las cosas increíbles que pueden hacer, y fue una decisión muy fácil el hecho de sumarlos a la banda. De hecho, me asusta pensar qué hubiese pasado de no conocer a Jordan y Amelia de antes, porque encontrar a gente que encajase en el mundo de The Horrors, sus personalidades, sus gustos… habría sido muy difícil.

- Publicidad -

Habéis decidido contar con Yves Rothman para la producción de este disco. Ha trabajado para Yves Tumor, Kim Gordon o girl in red, artistas bastante distintos entre sí, y ahora The Horrors. ¿Había temor de que no entendiese el espíritu de la banda?

No me preocupaba eso; si no hubiese pillado el espíritu de la banda, habríamos cogido a otra persona. Yves produce y toca para Yves Tumor, y la forma en que Yves Tumor construye canciones se parece a la manera en que lo hacemos nosotros: se nota que le encanta la música, la música de cualquier género, de cualquier lugar toma influencias. Construye canciones de una manera poco convencional, más caótica. Y cuando conocimos a Yves (Rothman), nos dimos cuenta de que teníamos gustos musicales en común, pero aparte se adapta muy bien, y se mostraba muy cómodo con nuestra manera de trabajar. Y nosotros también nos sentíamos muy cómodos con él, era como quedar con un amigo. Él venía a Londres, probábamos algunas canciones, y nos gustaba mucho su disposición a cambiar atmósferas de las demos o incluso reinventar del todo las canciones. Por ejemplo, ‘The Feeling Is Gone’ era una demo acústica, y del tirón propuso cambiar e ir en el sentido que finalmente fuimos. Me ha gustado mucho eso, su disposición a ir en distintas direcciones con cada canción.

‘The Silence that Remains’ ha sido el primer single, pero allá por octubre. No sé si era la que teníais compuesta por entonces, o teníais claro que iba a ser vuestro lead single.

Queríamos que fuese lead single, para empezar porque creo que es una de mis favoritas de toda nuestra discografía, y porque creo que encapsula muy bien las distintas habilidades y fortalezas de cada miembro de The Horrors. Pronto vamos a enseñar tres demos del proceso de creación de este disco, todas han cambiado mucho, y me gusta mucho la idea de enseñarlas porque mostrará el viaje tan grande de cada canción, cómo se han desarrollado. En el caso de ‘The Silence That Remains’, comenzó en el dormitorio de Rhys, como muchas de ellas; de hecho, casi todo el disco viene de él y de mí, aislados del exterior en su casa, sin nadie que esperase una fecha concreta. Empezó solo con instrumentos electrónicos y un pequeño tratamiento de guitarra, casi más algo techno. A medida que avanzábamos en la canción, Amelia le fue añadiendo cosas, por ejemplo diferentes tipos de programación, y por supuesto su voz, y Jordan añadió su percusión. Creo que nos enseña un poco cómo podemos trabajar en el futuro.

- Publicidad -

Creo que mi favorita del nuevo disco es ‘Ariel’, tanto a nivel de sonido, letra, tratamiento vocal e interpretación… ¿qué me puedes contar de ella?

‘Ariel’ es probablemente la favorita de la banda. Ha cambiado mucho de cómo empezó, creo que en algún momento sacaremos la demo para enseñarlo. Es quizás la que más ha cambiado. Empezó un poco como The Jesus & Mary Chain, más electrónico que eso, pero un poco en ese rollo. Y luego quisimos llevarlo a algo con más profundidad y atmósfera. Fue una de las primeras que vimos con Yves y a la que les hicimos esa transformación. Recuerdo que decidimos quitarle todas las baterías, y poner elementos de percusión a lo largo del tema, en lugar de baterías tradicionales. Creo que una gran diferencia en este disco es cómo nos hemos aproximado a la programación de baterías, y a la manera que tenemos de ver el ritmo y cómo funciona éste en los temas. Un poco como los Beach Boys, no es que tuvieran una pista de batería, sino que construían la percusión para eso.

He leído que el punto de partida de ‘Lotus Eater’ fue ‘Five Years’ de Bowie.

Un poco, sí. Pero no fue “vamos a escribir una canción como ‘Five Years’”, The Horrors no trabajamos así. Pero había algo inicialmente en el sentimiento de la canción, y a medida que avanzamos en el proyecto, lo fuimos girando y girando hacia otro lado, a mí luego se me ocurrió la parte spoken word, etc. Creo que yo me aproximo a las letras más desde la literatura o la poesía, y en cambio Rhys tiene un don natural para ganchos instantáneos, algo de lo que yo carezco. Así que los dos funcionamos muy bien.

‘LA Runaway’ es quizás la más accesible, y también la elegida para cerrar. No sé si teníais en mente que fuese la última, pero funciona genial como cierre.

No, The Horrors no trabajamos así. Nunca lo hacemos. No sería natural para nosotros decir “vamos a hacer este tipo de disco, vamos a ir en esta dirección”. Lo que nosotros hacemos es empezar a escribir canción con una textura, o un sentimiento, o una atmósfera, y de ahí vamos sacando más de ese sentimiento, lo desarrollamos. ‘LA Runaway’ tiene un sentimiento más optimista, pero también melancólico; me gustaba mucho ese contraste. Para mí, lo más interesante en la música es el contraste. Prefiero la ambigüedad a lo unidimensional. Respecto a ponerla al final, sí que al decidir el orden pensamos que el disco empieza muy oscuro, y gradualmente va llegando la luz, por eso también ese final más optimista.

«‘¿Lady Gaga? Si se trata de pop stars, prefiero hablar de Charli cx»

Hablábamos antes de esa no-década que había pasado desde vuestro último disco. Lo que sí es cierto es que este año la banda cumple el 20º aniversario de su formación. Desde el principio, y durante vuestra evolución, se os ha ido comparando con Joy Division, The Cure, Bauhuaus, Portishead… pero mi impresión es que habéis ido consiguiendo un sonido propio y que, a la vez, no es un solo sonido.

Yo también lo siento así. ¿Sabes qué pasa?, que en cuanto una banda tiene vocalista con voz grave, un sonido un poco oscuro, atmosférico y tal, la gente dice “¡Joy Division!”. Y ojo, me encantan Joy Division, no los escucho a diario, pero me encantan. Pero lo cierto es que The Horrors nos conocimos siendo DJs, compartiendo música, y compartiendo música de todo tipo de géneros. Cuando hacemos un disco, buscamos una manera de comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos, y una vez que esas canciones están creadas, dejamos de escuchar otra música, porque ya sabemos qué es lo que hace especiales a nuestras canciones. No tratamos de que se parezcan a canciones de otra gente. Queremos hacer nuestras canciones, no las de otra gente. La gente usa comparaciones porque son atajos para explicar, pero al final son eso, atajos. No muestran la imagen completa.

Una curiosidad para terminar. En el disco de remixes de ‘Born This Way‘ de Lady Gaga, os encargasteis del remix de ‘Bloody Mary’, ¿cómo…?

En realidad fue solo Tom.

Ay, como estaba acreditada la banda en sí pensé que había sido más conjunto. Te pensaba preguntar qué recuerdo tenías de eso, pero claro…

Ninguno (ríe)

¿Por casualidad has escuchado ‘MAYHEM‘, su disco nuevo? También mezcla distintos géneros y, de hecho, en alguna canción llega a acercarse a temas que habéis hecho.

Bueno, no diría yo… (piensa) A ver, es que si tengo que hablar de una popstar, prefiero hablar de Charli XCX. Ha hecho distintas adaptaciones a través de su carrera, su período con SOPHIE fue brillante, y es una persona única en el pop. No me gustan todas sus canciones, pero creo que ha encontrado la manera de hacer algo interesante y encajar en el mundo pop. Lady Gaga… es que no conozco su música, tengo entendido que hubo una época en la que… bueno, realmente no sé lo suficiente de ella, sería como ponerme a adivinar.