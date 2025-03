Chanel vuelve a Eurovisión; Melody defiende ‘Esa diva’

Chanel volverá a Eurovisión tres años después de su histórica actuación con ‘SloMo’ para dar los puntos de España en la final del 17 de mayo en Basilea, confirma FormulaTV. RTVE ha seleccionado a Chanel para el papel. Soraya Arnelas -representante de España en Eurovisión 2009- comunicó los «12 points» de España el año pasado.

La reconciliación de Chanel y RTVE parece una realidad después de que Chanel cargara contra la cadena pública el año pasado por no contar con ella en la final de Benidorm Fest. En aquella gala, Abraham Mateo cantó ‘Clavaíto’ solo en un popurrí de sus éxitos. Chanel consideró esta decisión de RTVE una «falta de respeto a los eurofans y a mí».

Chanel ha explicado, además, que se encuentra enfocada preparando nueva música. «En todos los artistas, cuando uno está trabajando de puertas para adentro, parece que estás apartado. Pero en mi caso ha sido un camino muy fructífero. Tengo una propuesta, estoy feliz con las canciones que tengo. «Tengo cosas que contar. Una propuesta musical que casa con mi situación. Vengo guerrera y con ganas de cantar y dar el show».

Este año, Melody representará a España en Eurovisión con ‘Esa diva’, que se acaba de relanzar en una nueva versión mejorada. Sin embargo, Melody ha defendido ‘Esa diva’ asegurando que ‘Esa diva’ ya era un temazo antes de su actualización. “Esa Diva es un gran tema, es una gran canción. Ha habido personas que después del cambio de arreglos han dicho «ahora es un temazo». No, el temazo ha existido siempre”.

Además, Melody ha comentado su baja posición en las apuestas actuales, donde aparece en el puesto 30 de 37 artistas. «El artista no se define por las casas de apuestas, la calidad se define en el escenario. Entiendo todo lo que envuelve Eurovisión, y que los fans son muy pasionales, pero yo no puedo estar mirando una casa de apuestas. No me conocen a mí como artista, no saben lo que voy a hacer», ha asegurado.