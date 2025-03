The Warning: «En nuestra generación que no importa qué tipo de música acostumbres escuchar»

Desde México para el mundo, The Warning han sido una de las revelaciones del rock internacional durante los últimos años. El trío vuelve en breve a Madrid para actuar el próximo 11 de abril de 2025 en el Palacio Vistalegre. La banda formada por las hermanas Daniela (voz principal y guitarra), Paulina (batería, voz y piano) y Alejandra (bajo, piano y coros) ya había actuado en salas, agotando entradas con meses de antelación, pero ahora suben de nivel. Presentan las canciones de su último álbum, ‘Keep Me Fed’.

Muchas veces se ha dicho en los últimos años que el rock estaba sepultado por el urban y el reggaeton. ¿Cómo habéis vivido la evolución del rock, de las tendencias, en vuestros 10 años de carrera?

Dany: «En nuestros 10 años de carrera hemos visto cómo el rock ha ido cambiando. Yo creo que es un fenómeno de nuestra generación que no importa qué tipo de música acostumbres escuchar, siempre estamos abiertos a explorar nuevos géneros. Pienso que el rock se ha beneficiado de esto, ya que la juventud siempre está buscando esta rebeldía y sentido de comunidad tan únicos del genero».

¿Y vuestra propia evolución? ¿Hay canciones de vuestros inicios que ya no os gusten tanto o que les hayáis cogido algo de manía?

Ale: «En nuestro primer EP éramos realmente unas niñas, y le tenemos mucho cariño a esas composiciones porque fue ahí donde nos dimos cuenta de que queríamos tener una banda y hacer música juntas. Pero definitivamente no es el material que más nos emociona tocar hoy en día. Ha habido una evolución a lo largo de estos 10 casi 11 años como banda en los que hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con artistas que nos han inspirado toda la vida. Hemos aprendido mucho y crecido, tanto

personas como músicos».

¿Qué canción de ‘Keep Me Fed’ ha funcionado mejor en la carretera? ¿En cuál os ha sorprendido más la reacción del público?

Pau: «‘Sharks’ fue una canción que hicimos con un show en vivo en mente, siempre supimos que queríamos tener una canción con suficiente energía para que, al tocarla en vivo, el público tuviera la oportunidad de loquear. Nos da mucho gusto que nuestros fans y gente que nos escucha por primera vez tienen esa reacción de la que soñábamos al crearla».

Muchas de vuestras canciones tienen estribillos potentes y puentes muy cañeros, como ‘Six Feet Deep’ o ‘Sick’. ¿Os condiciona a la hora de componer, pensar en el directo?

Ale: «‘Keep Me Fed’ fue un álbum que compusimos con nuestros shows en vivo en mente. Queríamos tener música que nos emocionara tocar en vivo y en la cual la gente pudiera disfrutar de su energía en vivo».

‘Hell You Call a Dream’ justo habla de lo bueno y lo malo de estar de gira, de lo asfixiante que puede ser para los artistas. ¿Cómo está siendo esta gira en ese sentido? ¿De las más gratificantes o de las más agotadoras?

Dany: «Llevamos cuatro años seguidos girando y, de ser una banda que nunca lo había hecho, hemos aprendido muchísimo de cada show. Hemos buscado formas de que no sea tan agotador ni para nosotras ni para nuestro equipo. Esta gira de «Keep Me Fed World Tour» acaba de empezar, entonces ahorita todavía estamos con mucha energía y mucha emoción de compartir esta música nueva en vivo con ustedes por primera vez».



¿En la portada de ‘Keep Me Fed’ os estáis rebelando contra la industria discográfica, contra el mundo, las oligarquías? Hay un hilo en Reddit debatiendo al respecto…

Pau: «Nos encanta leer sus teorías. En la portada de ‘Keep Me Fed’ estamos arriba de esta mesa que está llena de comida y lujos que demuestran el exceso y el consumismo. A pesar de que estamos causando caos en esa mesa, seguimos siendo parte de este ciclo vicioso de consumismo en el cual vivimos actualmente todos».

¿Seguiréis explorando el castellano ahora que es cada vez más dominante en el mundo e imagináis un disco entero de The Warning en español?

Alex: «Hacer canciones en nuestro idioma natal es muy bonito ya que nos encanta compartir nuestra cultura a través de nuestra música. Siempre estamos abiertas a explorar estas ideas. Nunca sabes cuándo podría salir un álbum completamente en castellano de The Warning».

Habéis teloneado a Muse, GunsNRoses o Foo Fighters. Lo pone en casi todos vuestros artículos, ¿pero en qué caso lo disfrutasteis más, cuál fue más rutinario, cuál no salió tan bien como lo esperabais?

Dany: «Todas han sido experiencias increíbles de las cuales estamos totalmente agradecidas. Con Foo Fighters fue nuestra primera vez tocando en el Estadio GNP en la Ciudad de México, que es un recinto legendario en nuestro país. Con Guns N’ Roses tocamos en nuestra ciudad y también en Estados Unidos, fue una experiencia de mucho aprendizaje. Muse nos llevó a Europa por primera vez, así que cada una de estas bandas, ha sido muy especial para nosotras y para nuestro equipo. Es imposible que se vuelva rutinario vivir tu sueño con las bandas que te inspiran desde que somos pequeñas».

Fue muy comentada vuestra versión de ‘Enter Sandman’ , Alessia Cara. ¿Os gusta también el pop, más de lo que pueda parecer?

Ale: «La invitación para participar en esta colaboración fue por parte de Alessia y fue todo un honor poder hacer nuestra versión de esta canción junto a ella. Nosotras escuchamos todo tipo de música».

Casi todos los grupos que se asocian al metal suelen ser de hombres, pero también ha habido referentes femeninos como Doro Pesch o Evanescence. ¿Algún disco favorito de estas artistas o de otras artistas femeninas que os hayan servido de inspiración?

Pau: «Tuvimos el honor de girar con Evanescence y Halestorm el año pasado. Amy y Lzzy nos han inspirado mucho a través de toda nuestra carrera y es muy motivante ver a otras mujeres romperla en el escenario».