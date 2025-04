Paula Vázquez presentará los Premios MIN 2025

Paula Vázquez presentará la XVII edición de los Premios MIN, que se celebrará el próximo 29 de abril en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Vázquez, para siempre vinculada a la historia de la música popular en España por su papel de presentadora de Fama, ¡a bailar! -coincidió en el programa con Mimi Doblas antes de que se transformara en Lola Indigo y, además, Vázquez introdujo la primera actuación televisiva de Lady Gaga en nuestro país- coge el testigo a anteriores presentadoras de los Premios MIN de perfil mediático como Lalachús (2024) o Samantha Hudson (2023).

Vázquez es recordada además por presentar Misión Eurovisión en 2007 y, este mismo año, ha conducido el Benidorm Fest junto a Inés Hernand y Ruth Lorenzo.

«Estoy feliz, de verdad, de presentar este año los Premios MIN», ha expresado Vázquez en un comunicado. «Para mí no es solo una gala de premios, es algo muy especial. Porque la música independiente —como muchas de las cosas importantes en la vida— no siempre tiene un camino fácil, pero sí uno honesto. Y eso me emociona».

Continúa la comunicadora: «Me hace muchísima ilusión estar aquí por varias razones. La primera: porque he crecido escuchando música que no salía en la radio, que me encontraba en rincones, que me salvaba sin hacer ruido. La segunda: porque admiro profundamente a quienes hacéis arte desde la intuición, desde el riesgo, desde la libertad y la verdad. Y eso hoy en día… es un regalo. Gracias a la Unión Fonográfica Independiente por contar conmigo. Y gracias a quienes estáis al otro lado creando, tocando, produciendo, soñando y defendiendo que la música no necesita permiso para existir. El día 29 celebramos eso. Y yo lo celebro con todo el corazón».

Los Premios MIN han anunciado, además, los artistas y grupos que actuarán en la ceremonia, entre ellos los últimos ganadores del Premio Ruido, Alcalá Norte. Además, se subirán al escenario Carlos Ares, Figa Flawas, Hinds, MARLENA, Maruja Limón y Metrika. JENESAISPOP será medio colaborador del evento un año más. Todos los nominados a los Premios MIN están disponibles aquí.