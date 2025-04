Las Mejores Canciones del Mes: marzo 2025

Como cada mes, recopilamos en una playlist lo mejor de las últimas semanas. Eso incluye todas nuestras «Canciones del Día» y una representación de nuestros últimos «Discos de la Semana», lo que implica nombres como Lady Gaga, Rigoberta Bandini o Valeria Castro. Hay nuevos trallazos de artistas consolidadas como MØ, Marina o Sugababes; adelantan sus nuevos trabajos gente como Rufus T Firefly, Alba Morena o Guitarricadelafuente y por supuesto os invitamos a descubrir a gente como Isabel LaRosa, joseluis, María Yfeu o restinga.

Rigoberta Bandini / Busco un centro de gravedad permanente

MØ / Keep Moving

MARINA / CUPID’S GIRL

Isabel LaRosa / Cry For You

Guitarricadelafuente / Full Time Papi

David Archuleta / Crème Brulée

Addison Rae / High Fashion

joseluis / Navajas de Albacete

Lady Gaga / Garden of Eden

KiiiKiiii / BTG

NATHY PELUSO / EROTIKA

Valeria Castro / tiene que ser más fácil

Rigoberta Bandini / JAJAJA

Ariana Grande / twilight zone

chloe moriondo / shoreline

Lil Nas X / HOTBOX

Ora the Molecule / Løveskatt

Djo / Basic Being Basic

Carly Gibert / EVERYTHING NEW

Barry B / Infancia mal calibrada

Sugababes / Jungle

María Yfeu / lo que pasó

Zahara / Soy de un pueblo pequeño

Vundabar / I Got Cracked

Alba Morena / Nirvana

CA7RIEL & Paco Amoroso / #TETAS

Smerz / You got time and I got money

HAIM / Relationships

Chappell Roan / The Giver

Rufus T Firefly / La plaza

vangoura / tu película

DJ PABLO!!!!! / = wings =

Maria Jaume / s1venir

restinga, dieglitter / Desvelhada

Aitana, Myke Towers / SENTIMIENTO NATURAL

Porridge Radio / Don’t Want to Dance