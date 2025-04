San Tosielo reciben el verano con la nostálgica ‘Good old days’

Nostalgia y verano son las mejores palabras para describir el nuevo single de San Tosielo. Los canarios Pablo y Adrián regresan con ‘Good old days’, el primer adelanto de su próximo disco y la Canción del Día de hoy.

Recomendada por raperos como Cruz Cafuné y ABHIR, paisanos de San Tosielo, ‘Good old days’ es un paseo por el ayer que invita a la vez a disfrutar del presente. La letra, que habla de esos «momentos que realmente valen la pena», como «cuando me enamoré» o «cuando me atreví y la besé», es capaz de encoger el corazón a cualquiera.

Esta casa perfectamente con el indie pop instantáneo, full de reverb y buen rollo, que Pablo y Adrián despliegan en el tema. El videoclip, por otro lado, refleja el humor que también caracteriza al dúo canario. Tal y como hizo recientemente Doechii con ‘DENIAL IS A RIVER’, San Tosielo deciden convertir ‘Good old days’ en una sitcom de los años 80.