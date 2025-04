«Una casa no es un hogar»: te lo cuenta Andrea Buenavista

La cantautora donostiarra Andrea Buenavista publicaba a finales de 2024 su disco debut, llamado ‘Penas de amor’. «Qué hijo de puta, qué hijo de puta» era el estribillo de la balada orquestada ‘Alguien mejor’. En su Instagram, define -su estilo, de cantautor más bien- como «rock para divorciadas».

Si su sello Sonido Muchacho apuntaba a un estilo de «otro tiempo», «eterno y etéreo, crudo y terrenal», sus canciones invitan al recogimiento. Por eso tiene todo el sentido que Andrea Buenavista haya escogido hablar de «la casa», de la importancia del «hogar», cuando le hemos pedido participar en MEISTER OF THE WEEK, nuestra sección «freako» comisariada por Jägermusic. La casa como lugar que nos equilibra y reconforta. También que nos obsesiona. La artista referencia canciones y ajenas y nos habla tanto de orden, como de sexo, por el camino.

¿Por qué has elegido hablar sobre tu casa, el hogar, tener bien la casa?

Es de las primeras cosas que me vienen a la mente cuando pienso en lo que es importante para mí. Me va por ahí la neura. Si estoy inquieta con algo, lo proyecto sobre mi casa (y viceversa).

¿Siempre has sido igual de casera o es más una etapa reciente?

Diría que soy especialmente casera en invierno y, sí, de siempre. Las tardes de invierno, cuando por fin he acabado de trabajar, se me hacen de lo más hostil. A veces salgo a tomar una cerveza para despejar la cabeza, pero intentar hacer vida normal con la oscuridad y el frío me parece ir contranatura. Me hace sentir desamparada.

¿Cómo ha sido el invierno para ti? ¿Ves series, compones, te dedicas a ordenar?

Me entristece mucho, como te digo, la falta de luz. Mando discos por correo y corrijo exámenes como si no hubiera un mañana, ya que soy profesora. Y he ordenado el canapé, estoy muy orgullosa de eso.

En cuanto a la idea de ordenar, ¿qué opinas de la organización de Marie Kondo?

No me he metido mucho, el documental ese me da una grima que no puedo, pero creo que he cogido unas cuantas cosas de su método. La mejor: llevar cada trasto a la estancia que le corresponde antes de dejarlo en el sitio definitivo de la forma definitiva. También su sistema de doblado, porque trabajé en una tienda de ropa que lo usaba. Eso sí, tengo muchas cosas que no me hacen feliz. Y tanto.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de una casa?

Lo que más me gusta es limpiarla, adecentarla, optimizar cada rincón para que todo tenga sentido. Y lo que menos me gusta es ponerme a hacer todo eso.

¿Hogar y casa es lo mismo?

Te respondo con dos títulos de canciones: ‘A House Is Not a Home’ de Dionne Warwick y ‘Home Is Where the Heart Is’ de Elvis Presley.

¿Hay más canciones sobre este tema que hayan sido importantes para ti? ¿O incluso algún disco completo?

Estaba pensando en alguna que no fuera evidente y me he dado cuenta de que asocio con el tema muchas canciones que seguramente no mencionan el término, y eso que en inglés las hay a patadas. ¿Springsteen, por ejemplo, habla mucho del tema o es cosa mía? Diré ‘Our House’ de Crosby, Stills, Nash & Young.







A veces se asocia ser una persona casera con un desagrado por la fiesta o con alguien “aburrido”. ¿Tiene algo que ver?

Sí. Entiendo que para mis amigos seré aburrida cuando decido no salir de casa, pero “no todo va a ser follar”.

Dices que «no todo va a ser follar» como en contraposición a ser casera, ¡pero mucha gente usa su casa para follar! XD Cuando piensas en ser casera, ¿estamos hablando más bien de una idea de soledad? ¿Por qué?

Lo decía por la canción de Krahe, no era literal. Me refería a que no se puede estar todo el día de pingo. En ningún sitio se folla como en casa, desde luego. Pero, hablando en serio, llevo muchos años viviendo sola: sí que lo asocio. Tanto la casa como la soledad (deseada, como se dice) son un refugio del mundanal ruido y de las propias payasadas que uno hace cuando está acompañado. Diría que uno de los momentos en los que mayor plenitud siento es que cuando todo está limpio, la luz mola, pongo un disco y me abro un botellín para ponerme a cocinar… gloria bendita.

Nuestra casa es sinónimo de seguridad, tranquilidad… ¿Qué otras cualidades asocias con tu casa?

Obsesión.

¿Por qué asocias la idea de «obsesión» con la de «casa»?

La asocio a la obsesión porque siempre hay algo que no está como debería y que me taladra el cerebro. Es uno de los temas más recurrentes cuando mis amigos me preguntan qué tal. Me trae por la cuesta de la amargura, pero un par de semanas al año, como ahora que he ordenado el canapé, me dan un gustito y una paz…

¿Cómo se refleja el amor a tu casa en tú música?

Una canción que se llama ‘Íñigo’ empieza así: «Tengo una casa / con su despensa. / A todas luces, / la mejor». Después tengo otra que relaciono con el concepto de hogar o de refugio, pero no habla de una casa; sería un hogar simbólico: ‘Copa C’.

¿Qué piensas sobre el problema de la vivienda que hay en España?

Está jodido.