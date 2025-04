Caída de Spotify en todo el mundo: qué ha pasado

Ni siquiera la versión Premium de Spotify te salva de una caída de la plataforma. Desde hace unas horas, el servicio de streaming por excelencia ha empezado a funcionar de forma defectuosa en todo el mundo. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Hacia las 15:15h de la tarde, más de 40.000 usuarios ya habían plasmado sus quejas en la web Downdetector, indicando una serie de problemas tanto en la app móvil y en la de escritorio como en la página web. Estos problemas afectaban a usuarios de varios países, como España, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Italia o Alemania.

Lo que encuentran los usuarios al intentar escuchar música es una carga excesiva de los contenidos, derivada de una serie de problemas de conexión al servidor. Según ha indicado la propia compañía, están enterados de lo que ocurre. Así lo han hecho saber en X: «Estamos al tanto de los problemas que hay ahora mismo y los estamos investigando», han tuiteado. Sin embargo, no han revelado la causa de la caída.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025