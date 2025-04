Raphael reaparece en redes y retomará agenda en junio

Raphael ha realizado su primera aparición en redes sociales desde que le fuera diagnosticado un linfoma cerebral el pasado mes de diciembre. En una imagen subida a Instagram, Raphael posa sonriente en el patio de su casa de Ibiza, delante del mar, vistiendo camisa y sombrero. En un comunicado, Raphael confirma que se encuentra «muy bien» y comunica que retomará su agenda el próximo 15 de junio. Ese día, el cantante ofrece un concierto en Mérida, Badajoz.

«Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido», expresa el cantante de ‘Mi gran noche’ en la publicación. En el texto, Raphael da gracias a su familia por su «amor condicional», a los hospitales que le han atendido y a «toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares», y también a sus colegas de profesión y a los medios de comunicación «por tanto cariño».

Además, Raphael anuncia que volverá a trabajar en unos meses. «Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo», señala.

Raphael fue ingresado de urgencia el 17 de diciembre de 2024, tras sufrir un fallo cardiovascular mientras grababa una entrevista en La Revuelta. El cantante de ‘Escándalo’ cancelaba posteriormente sus dos fechas en el WiZink Center programadas para finales de ese mes.

Raphael reapareció en público el pasado mes de marzo para asistir a un concierto de Carlos Rivera en Madrid. Últimamente, el artista había utilizado las redes sociales para despedir al Papa Francisco.