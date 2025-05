TOPS te harán caer con la cuca y sesentera ‘ICU2’

Poco después de actuar en Coachella, TOPS tienen novedades que contarnos. El grupo de Montreal al que recordarás por discos como ‘Sugar at the Gate‘ (2017) o ‘Picture You Staring‘ (2014) está de regreso, ahora de mano de Ghostly International.

El primer single del nuevo proyecto de David Carriere, Jane Penny, Marta Cikojevic y Riley Fleck se llama ‘ICU2’ y es nuestra Canción del Día para este lunes.

Jane Penny, una de las protagonistas del tema junto a Marta Cikojevic, ha citado como influencia la psicodelia de la escena de la fiesta de ‘Cowboy de medianoche’, y también la sensación «fantástica» de que alguien «te hubiera pillado mientras buscabas algo en la oscuridad».

Quedan explicados, por tanto, el delicioso sonido sesentero del tema, que podemos vincular a formaciones como The Free Design o United States of America; y también esta fumada de vídeo en sintonía con la filosofía siempre DIY de TOPS.

«I see you too» representa un coqueteo entre dos personas que parecen jugar al «perro y el gato»: «puedes pensar que no eres el tipo de persona que se enamora de alguien que realmente te gusta / cuanto más rápido caes (te enamoras), más aterrizo».

‘ICU2’ representa la primera nueva música editada por TOPS desde que en 2022 lanzaran un EP. Su último álbum de estudio, ‘I Feel Alive‘, data de 2020.