Descubre a estos 10 artistas en Primavera Pro 2025

Ya no puedes ir a Primavera Sound porque las entradas y los abonos se agotaron hace meses. Lo que sí puedes hacer si te acercas a Barcelona entre los días 4 y 6 de junio es asistir a Primavera Pro, la feria para profesionales, con conferencias, debates y conciertos. Una ocasión única para descubrir artistas prometedores en horario de día, y en un marco tan apacible y céntrico como el del CCCB. Estas son las 10 recomendaciones de JENESAISPOP, que vuelve a ser medio oficial de PRIMAVERA PRO.

OSKA

Los conciertos comenzarán el miércoles 4 de junio tan pronto como a la 13.30 h. de mano de OSKA. Desde Austria, se hizo hace unos años con el prestigioso galardón Music Moves Europe Talent Award de Eurosonic, que han ganado Rosalía, Dua Lipa, Stromae, Adele o Christine and the Queens. En 2022 publicó un álbum llamado ‘My world, My love, Paris’, donde brillaron temas como el homónimo o el muy pop ‘Starstruck’, que habla del paso a la vida adulta. El próximo 20 de junio llegará ‘Refined Believer’, pero no te apures porque eso sea después de Primavera Pro, porque hasta 8 adelantos se han podido escuchar en plataformas, a destacar composiciones delicadas y deliciosas como la acústica ‘April May July’ o el pequeño hit ‘Like a Song’. Si te sirve de algo, últimamente, en ocasiones ha versionado ‘Kiss Me’ de Sixpence None the Richer.





- Publicidad -

LEMFRECK

A continuación, a las 14.20 h. del mismo miércoles, los seguidores de la electrónica británica -del trip-hop al drum&bass pasando por el grime- tenéis que pasaros por el show de L E M F R E C K. Aunque llamarle «británico» no es preciso. Precisamente es una de las figuras más representativas de la música galesa. Le dieron el galardón Welsh Music Prize por su disco ‘Blood, Sweat & Fears’, también ha presentado un documental de la BBC llamado ‘Black Music Wales’, y últimamente ha destacado en nuevas producciones como ‘Could Sin’, ‘Fine’ o ‘Come Outside En’. ‘WE HAVE BEEN HERE’ es el nombre del EP que acaba de sacar.



Francis of Delirium

Y a continuación el miércoles 4 de junio a las 15.10 h. será el turno de Francis of Delirium. El proyecto de Jana Bahrich, desde Luxemburgo y con tan sólo 22 años, se sumerge en el indie rock clásico en su disco de 2024, ‘Lighthouse’. Allí encontrabas tiros tan prestos para el pogo como ‘Blue Tuesday’, aunque no podemos evitar escoger esa preciosidad llamada ‘Real Love’ en la que se pregunta algo así como «¿Puede ser amor verdadero, si no es el nuestro?».



- Publicidad -

JENYS

Si ‘Immaterial’, el clásico de la difunta SOPHIE, se podía interpretar como una revisión de ‘Material Girl’ lo mismo puede decirse de ‘Like a Virgin’ de JENYS, artista rusa afincada en París (en la imagen principal del artículo). Esta destruye el estribillo del popular clásico de Madonna para ofrecer una mirada más ácida y llena de ironía. En su repertorio también encontramos trallazos como ‘Fingers Inc’ o ‘Claim that Dress’. JENYS actúa el miércoles 4 de junio a las 17.40 horas.



Juana Aguirre

Muy querida por los melómanos argentinos, de donde procede, Juana Aguirre se encuentra presentando las canciones de su nuevo disco ‘anónimo’ en nuestro país. En Primavera Pro estará el jueves 5 de junio a eso de las 15.10 horas. La cantante fue la voz principal de un grupo llamado Churupaca, logrando millones de reproducciones, y tras un debut de 2021 en el que colaboraba con Santiago Motorizado, ahora promociona temas remozados con electrónica como ‘la noche’ o ‘lo_divino’, más en la estela de Radiohead que del entorno cantautor. Te encantará si te gustaban Entre Ríos.



- Publicidad -

NEONE The Wonderer

Si algo caracteriza Primavera Pro, o Primavera Sound en general, es la variedad. Pasamos al jazz (con muchos matices) con NEONE the Wonderer, un artista británico que también incorpora elementos del R&B o incluso el soul. Saxos y beats sensuales se pasean por maravillas de la producción sonora como ‘RagJazz’. De momento tampoco tiene álbum, pero sí colaboraciones tan coloridas como ‘Pray for Me’ con Nubiyan Twist.



Naaz

Naaz es una artista multidisciplinar que, desde Países Bajos, se está haciendo un nombre a través de su reivindicación de la música tradicional kurda. Sin embargo, su especialidad es la absoluta universalidad de melodías y baladas como su hit ‘Words’. Elton John la recomendó en un programa de Apple Music y además ha teloneado a Lana del Rey. Ambas cosas se explican por ejemplo cuando escuchas ‘a woman to you’. Actúa el jueves 5 de junio a las 16.50 horas.



aleksiah

Pasando a las actuaciones que podremos disfrutar el viernes 6 de junio, en concreto a la hora de comer, la australiana aleksiah, que recorre el mundo con un pop-rock desenfadado emparentado con Olivia Rodrigo, Haim y el DIY y la espontaneidad de una Phoebe Bridgers. De momento no tiene disco, pero sí un EP llamado ‘Who Are You When You’re Not Performing?’, donde despuntaba un single llamado ‘Fern’ que alternaba las guitarras eléctricas con una melodía más pop en el estribillo. ‘Clothes Off’ es su sencillo más reciente, publicado este año, y también uno de los más amables.



Hayes & Y.

Una de las últimas recomendaciones antes de partir corriendo hacia el Fòrum, será la de este grupo el viernes 6 a las 16.50 h. Otro de los alicientes de Primavera Pro es poder conocer bandas de distintos países y Hayes & Y. son de Bulgaria. ‘Departures’ es el segundo álbum que acaban de lanzar hace tan solo unos días y aunque lo fácil es pensar en artífices del indiemainstream como Franz Ferdinand hay algo en sus producciones que los acercan más bien al pop arty de unos Wild Beasts.



Remei de Ca la fresca

Por supuesto, también habrá artistas nacionales en Primavera Pro. Entre los recomendables, GUINEU, OKDW o Remei de Ca la fresca, que van a levantar a todos los asistentes cuando suene la versión en catalán de ‘Paper Planes’ de M.I.A. Pasando a otros temas de su repertorio, ‘Tots els tons de la ràbia’ es una colaboración con la activista y poeta libanés-palestina Rafeef Ziadah para la Semana de la Poesía de Barcelona 2023; y ‘Lisèrgica espardenya’ nace de un poema escrito especialmente para ellos por la poeta catalana Maria Callís Cabrera. Estos dos últimos se incluyeron en el álbum ‘L’ham de la pregunta’ el año pasado. Actúan el miércoles 4 a las 20.10 horas.



Playlist: todos los artistas de Primavera Pro 2025