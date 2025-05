El Último de la Fila anuncia las fechas de sus conciertos de 2026

Después de 27 años separados, Manolo García y Quimi Portet regresan a los escenarios como El Último de la Fila. Estos han anunciado una gira de 9 conciertos a lo largo del país para 2026.

Se espera que la gira comience durante la primavera del año que viene y que pase por las ciudades de Fuengirola (25 abril), Barcelona (3 mayo), Roquetas de Mar (16 mayo), Madrid (23 mayo), Bilbao (30 mayo), A Coruña (13 junio), Avilés (20 junio), Sevilla (27 junio) y Valencia (4 julio).

Las entradas saldrán a la venta en Ticketmaster a partir del próximo jueves 29 de mayo a las 10h, excepto las del concierto de Madrid. Estas saldrán después, el próximo 16 de junio a las 10h.

El grupo lanzó el disco ‘Desbarajuste piramidal’ hace dos años, que consistía en 24 regrabaciones de sus canciones más queridas. Todavía no se sabe si en esta gira serán fieles al material original u optarán por llevar el material del disco al directo.

El regreso de El Último de la Fila es uno de los más esperados de la historia del pop español. Desde sus comienzos en 1985 con ‘Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana’ ya encandilaron al público, logrando un éxito comercial y de crítica absoluto con sus cinco discos siguientes. En 1998, tres años después de su último disco, García y Portet separaron sus caminos.

Lista completa de fechas de El Último de la Fila:

25 ABR | FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola: Escenario Unicaja

03 MAY | BARCELONA. Estadi Olímpic Lluís Companys

16 MAY | ROQUETAS DE MAR. Estadio Municipal Antonio Peroles

23 MAY | MADRID. Más información próximamente

30 MAY | BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

13 JUN | A CORUÑA. Estadio Municipal de Riazor

20 JUN | AVILÉS. Exterior del Pabellón de la Magdalena

27 JUN | SEVILLA. Estadio La Cartuja

04 JUL | VALENCIA. Estadio Ciutat de València