rusowsky anuncia disco, con colaboraciones internacionales

rusowsky ha confirmado en redes sociales que su esperado debut largo saldrá tan pronto como el 23 de mayo. Esto es, dentro de menos de 10 días. Con 2 millones de oyentes mensuales, ni que decir tiene que estamos ante uno de los debuts más anhelados del pop nacional.

El disco deja detrás todos los hits conseguidos durante estos últimos años, como ‘mwah :3’, ‘Dolores’ o por supuesto los temas entregados a los discos de Judeline y su colega Ralphie Choo. Pero sí incluye 3 sencillos recientes: ‘SOPHIA’, ‘ALTAGAMA’ y ‘BBY ROMEO’ con Ralphie.

No obstante, lo sorprendente es que el álbum, llamado ‘DAISY’, viene cargado de colaboraciones nacionales e internacionales. Están La Zowi, Ravyn Lenae, hoy por hoy viral mundial con ‘Love Me Not‘, Kevin Abstract, Jean Dawson… y Las Ketchup, cuyo éxito -recordemos- también fue internacional. ¿Quién puede ser más internacional que Las Ketchup?

Os recordamos que la gira de rusowsky incluye fechas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Madrid. JENESAISPOP es medio oficial de su concierto en el Movistar Arena, que tiene lugar este 25 de septiembre. Las entradas están disponibles al módico precio de 28 euros.

1.-KINKI FÍGARO, ft Jean Dawson

2.-Johnny Glamour, ft Las Ketchup

3.-SOPHIA

4.-BBY ROMEO, ft Ralphie Choo

5.-pink + pink, ft Ravyn Lenae

6.-ALTAGAMA

7.-4 Daisy

8.-malibU

9.-LIAR?, ft Kevin Abstract

10.- (ecco)

11.-sukkKK!!, ft La Zowi

12.-project tu culo

13.-99%