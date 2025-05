Taylor Swift anticipa ‘Reputation (Taylor’s Version)’ en una serie

Se rumoreaba que Taylor Swift iba a dar pistas sobre sus siguientes pasos discográficos en la gala de los AMA’s que se celebran este 26 de mayo. A eso apuntaban las pistas «eastern eggs» dejados en su tienda online. Al final, hemos tenido noticias antes.

En el último capítulo de ‘El cuento de la criada’, Taylor Swift ha dejado escuchar cómo suena la nueva versión de ‘Look What You Made Me Do‘, el que fue el primer single de ‘Reputation‘. Es obvio, por tanto, que se acerca la «Taylor Version» del mismo.

La productora ejecutiva de la serie Elisabeth Moss ha declarado a Billboard que lleva «años» queriendo utilizar la música de Taylor Swift, se reconoce como «swiftie» y asegura que la espera ha merecido la pena porque esta es la canción «adecuada» para el momento de la serie más «adecuado».

‘Look What You Made Me Do’ era una canción que hablaba de beefs y venganza, en el caso de Taylor desde la fama, y es fácil averiguar cómo encaja en el guión de la distopía de ‘El cuento de la criada’.

La reedición de ‘Reputation’ será un nuevo paso en la pelea de Taylor Swift por recuperar el control editorial sobre toda su música. Como no lo consiguió por la vía legal, está regrabando todos sus discos, siempre añadiendo jugosos extra, canciones inéditas o revisiones tan interesantes como la que realizó de ‘All’s Too Well‘ para la revisión de ‘Red’. Duró 10 minutos y ya supera los 1.000 millones de streams en Spotify.