Suede anticipan ‘Antidepressants’: «música rota para gente rota»

Suede anuncian el lanzamiento de su 10º disco, ‘Antidepressants’, de cara al próximo 5 de septiembre de 2025, a través de BMG. Será la continuación del notable ‘Autofiction’, publicado en 2022. Se dice que su directo visceral de los últimos años (en verdad el que han tenido siempre en vivo), toda esa «pasión y vitalidad», ha inspirado el sonido de este nuevo álbum.

Se ha desvelado un single llamado ‘Disintegrate’ con vídeo dirigido por Chris Turner (Favourite Colour: Black Productions) en blanco y negro. Ha querido reducir «una actuación de Suede a su esencia más cruda, con fallos y distorsiones».

- Publicidad -

Al presentar el décimo álbum de Suede, el líder Brett Anderson comenta: “Si ‘Autofiction’ fue nuestro disco punk, ‘Antidepressants’ es nuestro disco post-punk. Trata sobre las tensiones de la vida moderna, la paranoia, la ansiedad, la neurosis. Todos buscamos conectar en un planeta desconectado. Esa era la sensación que quería transmitir con las canciones. El álbum se llama ‘Antidepressants’. Es música rota para gente rota”.

El álbum se ha grabado con el productor Ed Buller, quien trabajó por primera vez con la banda cuando produjo su sencillo debut, “The Drowners”, en 1992. «Es realmente emocionante estar en esta banda. Parece que todavía estamos impulsando nuestra creatividad», dice Brett sobre el nuevo álbum. «Este es un disco panorámico y ambicioso», agrega el bajista Mat Osman. «Es un gran disco para los directos y esto hace que suba el nivel del grupo».

- Publicidad -

El álbum ‘Antidepressants’ de Suede estará disponible en varios formatos, incluyendo CD (estándar y de lujo), Lp-vinilo (estándar y en color), LP con imágenes, casete y una caja de lujo. Os dejamos con el tracklist de las 2 ediciones.

‘Antidepressants’

1. Disintegrate

2. Dancing With The Europeans

3. Antidepressants

4. Sweet Kid

5. The Sound And The Summer

6. Somewhere Between An Atom And A Star

7. Broken Music For Broken People

8. Trance State

9. Criminal Ways

10. June Rain

11. Life Is Endless, Life Is A Moment

- Publicidad -

‘Antidepressants’ Deluxe CD

1. Disintegrate

2. Dancing With the Europeans

3. Antidepressants

4. Sweet Kid

5. The Sound And the Summer

6. Somewhere Between An Atom And A Star

7. Broken Music For Broken People

8. Criminal Ways

9. Trance State

10. June Rain

11. Life Is Endless, Life Is A Moment

12. Dirty Looks

13. Sharpening Knives

14. Overload