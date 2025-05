Kali Uchis, Jimena, Guitarrica, Aitana… en el top 40 de JNSP

Lorde ha vuelto a tener el tema más votado de JNSP con ‘What Was That’, a la espera de que llegue su nuevo single, ‘Man of the Year’. ‘What Was That’ estuvo entre lo más votado en la web (una vez descontados votos fraudulentos), y después fue escogida por más del 40% de la audiencia en Instagram.

MARINA vuelve a quedar contenida en el número 2. Kali Uchis protagoniza la entrada más fuerte, aunque varias llegan también al top 10: Jimena Amarillo, Guitarricadelafuente con un tercer tema y Aitana.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Headphones On

Aitana / 6 DE FEBRERO

Amaia / M.A.P.S.

Amaia / Tengo un pensamiento

AMORE / I Gotta Feeling

Arca / Puta

Arcade Fire / Circle of Trust

Arcade Fire / Year of the Snake

Bad Bunny / Baile inolvidable

BAJOCERO X / Devy Shetty

Bon Iver / There's a Rhythmn

Claudio Montana, Ultralágrima / El paseo

CMAT / Take a Sexy Picture Of Me

DeTeresa / El vecino de Bea

Gara Durán / Kryptonita

Guitarricadelafuente / Full time papi

Guitarricadelafuente / Futuros amantes

Guitarricadelafuente / Pipe dream

Haim / Relationships

Japanese Breakfast / Picture Window

Javiera Mena, Santi Motorizado / Mar de Coral

Jenny Hval / The artist is absent

Jimena Amarillo / En la calle Ave María

Kali Uchis / All I Can Say

La Bien Querida / Noche de bodas

Leire Martínez / Mi nombre

Lola Young / One Thing

Lorde / What Was That

Los Chivatos / Tron

MARINA / CUNTISSIMO

Men I Trust / Come Back Down

Miley Cyrus / End of the World

Natalia Lafourcade / Cancionera

Natalia Lafourcade, Jesse Baez / Un castigo

Paco Pecado, Dianka / Raffaella

Papa Topo / Ven a mis brazos

PinkPantheress / Illegal

PinkPantheress / Stateside

Pulp / Spike Island

Ravyn Lenae / Love Me Not

Rigoberta Bandini / Busco un centro de gravedad permanente

Rigoberta Bandini / KAIMAN

Rufus T. Firefly / Trueno azul

rusowsky, Ralphie Choo / BBY ROMEO

Self Esteem / Focus Is Power

Sophie Ellis-Bextor / Vertigo

Tennis / Weight of Desire

Vera Fauna / Tu voz

Zara Larsson / Pretty Ugly Ver resultados