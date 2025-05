Zahara dará el pregón de «Jaén pierde aceite» como bisexual

La bisexualidad existe, ¿pero es lo suficientemente visible? Ha sido anunciado que Zahara, que este año ha publicado ‘Lento ternura’, va a encargarse del pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Jaén, que recibe el ingenioso nombre de «Jaén pierde aceite».

La cantante ha explicado a la revista Shangay que le pidieron que diera el pregón como aliada del colectivo, dada la enorme cantidad de público LGTBIQ+ que se suele ver en sus conciertos. Por ejemplo, dice en sobre el colectivo: «Para mí son superimportantes, me hacen sentir una reina y sé que, si me caigo, siempre me van a sostener. Puedo estar tocándome las tetas y el coño, sintiéndome una diosa, sin tener que pensar que estoy seduciendo a ningún hombre. Sin sentirme juzgada o una guarra, o creyendo que alguno me quiere violar. Me elevan, me gritan «dilo, reina, dilo» y me siento feliz y en mi lugar seguro».

Sin embargo, ha querido puntualizar a la organización del Orgullo de Jaén que no va exactamente como aliada, sino que en verdad pertenece al colectivo: «Ha sido muy bonito decirles que soy bisexual, porque siempre he sido leída como hetero, no lo he hecho público a lo grande, lo he mantenido en un perfil bajo y además ahora tengo una relación con un hombre. Pero he vivido esa represión propia y ese cuestionamiento de las personas bisexuales. ¿Lo soy? ¿Lo soy lo suficiente? Mi pregón va a ir de que toda la vida me he sentido bien como aliada y cómo ha sido este proceso de reprimir mi propio deseo [bisexual], compartirlo en un sitio y gritarlo a los 4 vientos».

En la misma entrevista ha dejado otro titular interesante sobre las pocas mujeres o personas LGTBIQ+ que se ven en los carteles de los festivales: «¿Por qué Caracazador o Jimena Amarillo no están en esos mismos festivales, cuando mueven a muchísima gente y tienen proyectos alucinantes? ¿La gente no se cansa de ver que Zahara es la única tía en todo el cartel? Porque yo sí».

Entre las ocasiones en que Zahara ha reconocido su bisexualidad pero pasó desapercibido fue una entrevista con El Periódico de España el pasado mes de febrero: «Últimamente me fijo bastante en las expresiones de amor dentro del colectivo. Aunque soy bisexual, no me leen como tal. De cara a la sociedad soy una mujer heterosexual, por lo que no sufro esa mirada. Qué agotador es que tu propia existencia se convierta en activismo puro. Les aplaudo, quiero estar con elles. Hay que arrimar el hombro como se pueda.