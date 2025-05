Los peores solapes de Primavera Sound 2025: horarios disponibles

Primavera Sound ha publicado los horarios de su edición de 2025, encabezada por Charli XCX (con Troye Sivan), Sabrina Carpenter y Chappell Roan. El programa, disponible en la web de Primavera Sound, recorre los días del 5 al 7 de junio y presenta los esperados solapes, algunos dolorosos.

El jueves 5 de junio se cruzan en horario dos artistas que comparten seguidores, FKA twigs (22.00-23.15) y Magdalena Bay (21.55-22.50). También coinciden plenamente los sets de Parcels y Kelly Lee Owens, ambos previstos de 00.30 a 1.30. Charli XCX y Troye Sivan presentarán su show ‘SWEAT’ de 1.15 a 3.05. Salvo que seas muy, muy fan de Denzel Curry (1.35-2.35), probablemente optarás por el primero.

Habrá que tomar decisiones difíciles también el viernes 6 de junio. Por ejemplo, ver el show completo de Sabrina Carpenter (00.00-01.15) implica perderse parte del directo de Carolina Durante (00.25-01.40). Antes, se superponen también los conciertos de Beach House, que actúan de 22.15 a 23.45, y Stereolab, que tocan de 22.00 a 23.15.

El sábado 7 de junio es la jornada de Chappell Roan, que actúa de 22.05 a 23.20. No te perderás un minuto de su concierto… a menos que seas megafan de MJ Lenderman, que toca de 22.20 a 23.20. Comparten franja también Fontaines D.C. y Amaia: los irlandeses actúan de 20.35 a 21.50, y la pamplonesa de 20.40 a 21.45. Quienes probablemente no disputarán muchos fans son ANOHNI and the Johnsons, que toca de 23.20 a 00.40, y Central Cee, que actúa de 23.35 a 00.35.

Este año, la programación del Auditori del Primavera Sound se traslada al Paral·lel, con conciertos confirmados en la Sala Apolo y Paral·lel 62. Kali Malone será la primera artista en presentarse en todo el festival, el 5 de junio a las 13.00 en Paral·lel 62. Al día siguiente, en el mismo recinto, Cat Power interpretará sus versiones de Bob Dylan a las 16.00.

Os recordamos que, paralelamente a la programación principal de Primavera Sound, se celebrarán los conciertos de Primavera a la Ciutat, que del lunes 2 al domingo 8 de junio tendrán lugar en diversas salas de Barcelona.