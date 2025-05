Los 8 internacionales de Tomavistas 2025

Tomavistas está ya a la vuelta de la esquina, aguardando en La Caja Mágica de Madrid este fin de semana y con una previsión meteorológica excelente tras una primavera tormentosa en la ciudad. Los horarios están disponibles en la web oficial y también las facilidades para llegar y volver. Como el año pasado, la estación de metro San Fermín-Orcasur permanecerá abierta la madrugada de sábado y domingo con trayecto hasta Sol con parada en Legazpi hasta las 03.00h para uso de los asistentes.

JENESAISPOP se enorgullece de ser medio oficial de Tomavistas 2025, que cuenta con un exquisito cartel en el apartado nacional e internacional, el último de los cuales repasamos a continuación. Además, casi todas son fechas exclusivas en nuestro país para este año. Las entradas de día están disponibles desde 55 €, hay abonos de 2 días por 100 € y abonos de 3 días por 125 € a través de la página web oficial.

Doves, único show en España

Mientras la jornada del jueves estará dedicada sobre todo a talentos nacionales femeninos como Amaia, Mala Rodríguez, Ganges, Judeline, María José Llergo o Jimena Amarillo, el viernes 30 veremos los primeros conciertos de artistas anglo. Será el caso, por ejemplo, de Doves. Los autores de álbumes esenciales del pop británico de cambio de siglo como ‘Lost Souls’ (2000) y ‘The Last Broadcast’ (2002) han vuelto este año con ‘Constellations for the Lonely’ (2025). Un álbum producido por Dan Austin que ha conquistado a la crítica y que incluye temas como ‘Cold Dreaming’. Será su único show en España en 2025.



Caribou, único show en Madrid

El gran reclamo de este viernes 30 de mayo es Caribou, que visita Madrid para presentar su último disco, ‘Honey‘ (2024), conocido por su experimentación con la inteligencia artificial. Es de esperar que el autor del himno ‘Can’t Do Without You’ y de excelentes discos como ‘Swim’ (2010) ofrezca una de esas actuaciones capaces de elevarnos al cielo. Será su único show en Madrid este año.



Kiasmos, único festival en España

Ningún fan de la electrónica atmosférica debe perderse el show de Kiasmos. En directo, el dúo formado por el islandés Ólafur Arnalds y el feroés Janus Rasmussen se transforma en una dupla de magos capaz de aflorar sentimientos y hacer soñar. Y seguirán haciendo soñar a los asistentes de Tomavistas presentando ‘II’, un segundo disco publicado el año pasado que merece vuestra atención. Este será su único festival en España.



Romy, único show en España

Mientras sigue reuniéndose en el estudio con sus compañeros de The xx, Romy no olvida su faceta de pop star y continúa presentando en festivales su disco de debut, el encantador ‘Mid Air‘ (2023). El dance de los 90 asegura un directo tan divertido y emocional como las canciones del disco. Ella ha ampliado su repertorio en el último año lanzando singles sueltos como ‘I’m On Your Team’ com Sampha, y es el gran reclamo del cartel este sábado 31 de mayo a eso de la 1 de la madrugada. Único show en España en 2025.



Kelly Lee Owens

El sábado inmediatamente antes de Romy, en el Escenario «Tan de Madrid como Tomavistas» podremos ver a Kelly Lee Owens. Autora de algunos de los discos de electrónica más exquisita que recordamos, como ‘Inner Song‘, el año pasado publicaba un álbum titulado ‘Dreamstate’ que, como poco, contenía una de las mejores canciones de 2024, ‘Love You Got’.



Mogwai, único festival en España

También el sábado habrá un momento realmente emocionante cuando el atardecer caiga sobre el escenario Glo de Mogwai (21.20h). ‘The Bad Fire‘ es un disco en el que Barry Burns habla de la enfermedad de su hija, y Stuart Braithwaite luce especialmente inspirado en ‘Lion Rumpus’ y ‘Fanzine Made of Flesh’, dos de los mejores temas de los últimos años de los artistas de post-rock. Tomavistas es el único festival de Mogwai en España en 2025.



Yard Act, único show en España

Si Yard Act nos conquistaban en 2022 con ‘The Overload‘, en 2024 publicaban su álbum ‘Where’s My Utopia?’, empapado de himnos pensados para la pista de baile, como ‘Dream Job’, no tan estrictamente post-punk. Un álbum en el que se han inspirado en artistas tan dispares como Fela Kuti, Lauryn Hill o Ennio Morricone y que han completado con la ayuda en la producción de Remi Kabaka Jr (Gorillaz), lo que explica su carácter más funk y cercano a LCD Soundsystem. Su actuación del sábado será la única en España en 2025.



Bombay Bicycle Club, única fecha en España

Entre los reclamos del viernes 30 de mayo, justo después de Doves y Love of Lesbian, y antes del cierre con Caribou, Bombay Bicycle Club. El grupo visita Tomavistas en una de sus escasas fechas en toda Europa este 2025 y lo hace repasando casi 20 años de carrera. Su set suele incluir hits como ‘Eat, Sleep, Wake’ -normalmente abriendo- y ‘Always Like This -normalmente cerrando-, así como otras favoritas como ‘Everything Else Has Gone Wrong’.