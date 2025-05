Kings of Leon cancelan en Mad Cool y toda Europa

Kings Of Leon se ven obligados a cancelar toda su gira europea y británica, lo que incluía una parada en Mad Cool el próximo mes de julio. La razón es un desafortunado accidente que ha sufrido el cantante, Caleb, y que le ha obligado a someterse a una operación.

Ha declarado en Instagram: «Hola a todo el mundo, sobre todo a nuestros seguidores europeos que iban a venir a vernos este verano. Desafortunadamente, lamento informaros de que estos conciertos van a tener que ser cancelados debido a un accidente loco que tuve el otro día. Me he roto un pie de mala manera jugando con mis hijos».

- Publicidad -

Continúa bromeando: «ha sido muy desagradable pero os voy a ahorrar los detalles. Pero tenemos la suerte de tener muy buenos médicos aquí en Nashville y me han operado de urgencia. Me estoy curando pero me han dicho que no puedo estar de pie, ni viajar ni hacer nada durante unas ocho semanas. Ha sido un palo». Finalmente, indica que pensaban estrenar en este tour algunas canciones nuevas que tenían preparadas, pero no podrá ser.

La noticia se ha conocido hace apenas unos minutos y Kings of Leon aún figuran como cabezas de cartel en la web de Mad Cool el jueves 10. Desconocemos si Gracie Abrams, Iggy Pop o Weezer pasarán a encabezar el cartel o habrá sustitutos.

- Publicidad -

Los cabezas de cartel el resto de jornadas son Nine Inch Nails el viernes y Olivia Rodrigo el sábado. Otros confirmados ya sabéis que son Alanis Morissette, Noah Kahan, Justice, St Vincent o Arde Bogotá.