RFTW: Miley Cyrus, Aitana, Shura, Garbage…

Hoy 30 de mayo salen nuevos discos de Miley Cyrus, Aitana, Shura, Caroline, Yeule, Garbage o Gloria Estefan. Además, se reedita ‘The Emancipation of Mimi’ (2005) de Mariah Carey por su 20 aniversario. También hay EP’s de GRACEY y DELLAFUENTE disponibles.

Varios artistas han lanzado la primera carta de presentación de sus próximos discos: es el caso de Depresión Sonora, Silvana Estrada, Alex G o Unknown Mortal Orchestra.

Y otros han continuado la promoción de sus inminentes trabajos, y ahí hablamos de Lorde, Ava Max, HAIM, Addison Rae o Wet Leg. Tate McRae y Thom Yorke lanzan sus respectivos temas para bandas sonoras.

Entre novedades de TRISTÁN!, TOPS, Espineli, girl in red o Rakky Ripper, llama la atención el tema protesta que Kate Nash dirige a J.K. Rowling por su transfobia.

En la playlist «Ready for the Weekend», encontraréis además novedades de Ronroneo, Yumi Zouma, Mabel, Dorian con Miranda!, Sally Shapiro o Lil Tecca sampleando ‘Video Killed the Radio Star’.