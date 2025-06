Zahara y Sariñana bailan bajo la lluvia en «CDMX»

Esta semana se ha «liberado» -como se dice en inglés- la canción de ‘Lento ternura‘ que cuenta con la colaboración de Ximena Sariñana. Disponible desde el principio en las versiones CD y LP, al fin ocupa el lugar correspondiente de la versión digital. ‘˂3CDMX’, nuestra Canción del Día hoy, es uno de los grandes «growers» del disco, muy pegadizo tanto en el mantra que repite Sariñana, como en el conteo «un, dos, tres» o en las percusiones trotonas que van conduciendo hacia el estribillo de la grabación.

En la canción, una persona baila bajo la lluvia mientras otra la observa desde el interior de la casa. Zahara nos explicaba en una entrevista a la salida del álbum cómo se gestó este tema:

«La compuse cuando estuve en México, llamé a Ximena para ir a su casa a hacer una cosa que no suelo hacer, que es: «¿Podemos quedar, tomamos algo e intentamos hacer una canción?». Tenía mucha curiosidad con ella, me cayó muy bien cuando tocamos juntas en Madrid. Es una persona increíble, y tiene un talento brutal. Le conté que estaba empezando un disco intentando hablar de la belleza, no de la belleza obvia, sino de lo bello de lo diferente. Y dije: «pues como México, ¿no?» Si piensas en belleza, a lo mejor no piensas en Ciudad de México, porque es el caos y hay muchísimo tráfico, es una ciudad enorme… Sin embargo, veo que hay árboles por todas partes, que pasan cosas, que giras una esquina y está toda llena de farolillos y hay gente majísima, feliz… Y me gusta eso. Ella cogió el piano, se puso a tocar y entonces hizo esta frase de «como una cara al revés, que solo tú la puedes ver», como en plan «belleza oculta». Y Martí se puso a escribir un texto, a mí no me salió nada. Yo dije la idea, les puse a trabajar y con el texto de Martí, que era chulísimo, empecé a darle ya mis vueltas y mis giros, y es una canción compuesta por los tres allí mismo, en esa mañana en su casa. Luego la terminé de producir en mi casa».

Sobre la rareza de la composición, que no es el «featuring» más comercial que nos puede venir a la mente, concordaba: «Es rarísima: es la Zahara empresaria autoboicoteándose. Yo podía salir con Ximena que es una superartista en México, «voy a intentar hacer una canción súper comercial, la voy a sacar de adelanto». Y no, pero sinceramente creo que la canción dentro del disco es muy guay porque yo canto mucho en este disco… Es una de las cosas que he descubierto al autoproducirme. Casi siempre estoy cantando y dejo muy poco espacio para lo instrumental. Me resultó muy gracioso cuando terminé el disco y dije: «No calla, la tía, esta señora. Nadie la manda callar, no se calla…».Y entonces me parece muy amable para el oído escuchar la voz de Ximena con ese piano, que el piano es el que grabó en su casa con un móvil y que tenga esa verdad de ese momento. Se oyen los pájaros que se colaban por su casa. Y me parece muy guay, pero claramente es tan antihit que el bombo de la parte donde entro yo a cantar, va a la contra. Va como al revés de donde te esperas, todo el rato. Más que experimental es ya «el juego sobre el juego». Pero luego creo que dentro del disco funciona bien».

Zahara actúa el 6 de junio en Festival de les Arts, Valencia, el 7 de junio en Palencia Sonora, el 14 de junio en Magnífic Fest de Lleiga, el 15 de junio en Madrid, después en Jaén, Navarra, Barcelona, Ponferrada, Pontevedra, Málaga, Low Festival, Sonorama, Cádiz, Almería, Zaragoza, Granada, Canarias… Detalles, en su web.