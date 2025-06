‘Gimmicks’ es el estupendo electropop de GRACEY

GRACEY es otro de esos secretos de la industria musical. Nacida en Brighton, Grace Barker ha sido un nombre presente en los estudios de composición de Reino Unido desde antes de la pandemia. Curtida en el equipo de Xenomania, con los que empezó a trabajar a los 16 años, sus créditos incluyen un single top 9 en Reino Unido, ‘Don’t Need Love’ con 220 KID, y un top 15 certificado con un Disco de Platino, ‘By Your Side’ de Jonas Blue con RAYE. Durante su carrera, GRACEY ha colaborado con artistas como Meghan Trainor (‘Make You Dance’), Anne-Marie (‘Better Off’) o Rina Sawayama (‘Catch Me in the Air’).

Como solista, GRACEY -que tiene 27 años- ha buscado su hueco en la exploración de sonidos electropop, ochenteros y baladescos -sin olvidar algún matiz urbano o puramente pop- como los explorados en ‘99%’, ‘Like That’ o ‘Empty Love’, tres temas incluidos en su EP de 2020, ‘The Art of Closure’.

Pero lo mejor de GRACEY se avecina. En 2025, la ahora artista independiente está demostrando por qué cuenta a Sia, Lorde o Robyn entre sus principales influencias. Sus recientes sencillos ‘What a Waste’, ‘Rhetorical Questions’ y ‘Back to Then’ han apuntado en esa dirección. Se acaba de sumar a ellos ‘Gimmicks’, el mejor single de todos y la Canción Del Día de hoy.

Armado con un sonido de electropop sueco que recuerda a la primera Robyn, una frescura que remite a la obra de Tove Styrke, y una pedazo de melodía pop que parece firmada por Charli xcx, ‘Gimmicks’ es una gran oda al amor como red de seguridad. En la letra, GRACEY canta que no necesita que su persona amada la conquiste con ningún «truco» manido, porque el trabajo ya está hecho: GRACEY ya puede ser ella misma en esta relación y se siente segura para intentar superar los demonios del pasado.

La composición de ‘Gimmicks’ es inteligente, y la producción de Lindgren, alias de Michel Schulz -que no es sueco, sino alemán- opta por un sonido 100& sintético que sigue la estela de SOPHIE, sobre todo en la textura metálica de las percusiones.