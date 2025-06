25 años de Ochoymedio: programación, de Mala Rodríguez a TAB

Ochoymedio ha desvelado la programación inicial de su 25 aniversario, que incluye conciertos en distintas salas de Madrid entre el 2 de octubre (Mujeres) y el 11 de diciembre (Triángulo de Amor Bizarro). Aunque el cartel aún no está completo y se anunciarán más nombres en los próximos días. JENESAISPOP es medio colaborador.

De momento, la agenda pone los dientes largos: Mala Rodríguez celebrará también 25 años de su debut, ‘Lujo ibérico’, el 16 de octubre en ESLAVA, Los Punsetes tocarán ‘LPIV’ el 23 de octubre en la BUT, Delafé y Las Flores Azules se presentarán el 24 de octubre en ESLAVA y SVSTO presentará ‘CRISIS‘ el 31 de octubre en la BUT.

- Publicidad -

Además, hay conciertos confirmados de Los Fresones Rebeldes, que repasarán ‘Yo fui un Fresón Rebelde Adolescente’; el artista revelación Teo Lucadamo, Ladilla Rusa, Pepe y Vizio, L Kan + La Monja Enana o Samantha Hudson, que trae nuevo disco, ‘Música para muñecas’.

Así queda la programación del 25 aniversario de Ochoymedio anunciada hasta el momento:

2 octubre BUT- MUJERES tocando «Un sentimiento importante”

3 octubre BUT- DAME AREA – SAL DEL COCHE

16 octubre ESLAVA – MALA RODRIGUEZ – 25 ANIV LIJO IBÉRICO

17 octubre CHANGO – LOS FRESONES REBELDES presentan “Yo fui un Fresón Rebelde Adolescente”

23 octubre BUT – LOS PUNSETES tocandod LPIV

23 octubre ESLAVA – McENROE

24 octubre ESLAVA – DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

30 octubre BUT – TEO LUCADAMO

30 octubre RIVIERA – BÁNDALOS CHINOS

31 octubre BUT – SVSTO

7 noviembre BUT – LADILLA RUSA

7 noviembre CHANGO – MIQUI PUIG

14 noviembre BUT – CYCLE

14 noviembre CHANGO – LA MILAGROSA

16 noviembre RIVIERA – PEPE Y VIZIO

20 noviembre BUT – SAMANTHA HUDSON

21 noviembre BUT – GALERNA

29 noviembre UPPER – L KAN + LA MONJA ENANA

11 diciembre BUT – TRIANGULO DE AMOR BIZARRO