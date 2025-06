el momento incómodo aclara ideas en su «cuarto ordenado»

No solo Joseluis está recuperando las guitarras del indie de los noventa en su primer disco. Antes que él, el momento incómodo -el proyecto de la madrileña Malena Fernández- ha explorado ese mismo sonido en su debut, ‘Soy consciente’, que ha vinculado su sonido con el de Mitski, artista que -de manera nada casual- es mencionada en el single ‘Estoy enamorada de ti‘.

En 2025, el momento incómodo está publicando una serie de singles sueltos y uno de ellos, el gran ‘Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda‘, ha sido Canción Del Día en JENESAISPOP. Hoy asignamos este mismo título al nuevo single de Fernández, ‘Un cuarto ordenado’.

Malena dice que ‘Un cuarto ordenado’ es la canción «más íntima de esta serie de canciones que he sacado en lo que va de año». Esta intimidad se transmite a través de la imagen de una habitación ordenada, que viene a simbolizar una claridad de ideas. En ese entorno limpio, aseado y organizado, Malena es finalmente capaz de reflexionar sobre una persona que ya no forma parte de su vida: «Si algún día decides volver, espero que no encuentres un sitio mejor del que conoces», canta. Las guitarras eléctricas centellean y luego rugen como en una canción de Sonic Youth o los primeros Radiohead.

el momento incómodo ha promocionado ‘Un cuarto ordenado’ con un videoclip realizado en stop motion con figuras de plastilina, creado por Pablo Huici, Diego Cárdenas y la propia Malena Fernández. Es un acompañamiento visual adorable y colorido para la canción.

Os recordamos que el momento incómodo es uno de los nombres confirmados en la próxima edición de Mallorca Live, que se celebra la semana que viene. Toca el viernes 13 de junio a las 22.15.