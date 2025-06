Madonna anuncia ‘Veronica Electronica’, lleno de remixes de ‘Ray of Light’

Madonna por fin convertirá en realidad los rumores de ‘Veronica Electronica’, que originalmente iba a acompañar la salida de ‘Ray of Light’. De esta forma, el disco lleno de «remixes inéditos» estará disponible a partir del 25 de julio.

Allá por 1998, Madonna concibió ‘Veronica Electronica’ como un disco de acompañamiento para ‘Ray of Light’ formado por 8 remixes de aquellas canciones. Sin embargo, el apabullante éxito de los sencillos del disco principal hizo que el proyecto se archivara hasta ahora.

El disco también formará parte de la ‘Silver Collection’, una serie de reediciones de vinilos de edición limitada que Madonna ha mantenido durante toda su carrera. En su momento, ‘Ray of Light’ llegó a vender más de 16 millones de copias alrededor del mundo y fue galardonado con 4 premios Grammy.



Tracklist:

Side A

1. “Drowned World/Substitute For Love” – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

2. “Ray Of Light” – Sasha Twilo Mix Edit

3. “Skin” – The Collaboration Remix Edit

4. “Nothing Really Matters” – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Side B

1. “Sky Fits Heaven” – Victor Calderone Future New Edit

2. “Frozen” – Widescreen Mix and Drums

3. “The Power Of Good-Bye” – Fabien’s Good God Mix Edit

4. “Gone, Gone, Gone” – Original Demo Version *