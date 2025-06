Timbaland se rinde a la inteligencia artificial y presenta a TaTa

Timbaland, reconocido productor de artistas como Nelly Furtado o Missy Elliott, ha fundado su propia compañía de entretenimiento con IA y ya está firmando nuevos artistas. Virtuales, claro. TaTa es la primera en unirse a Stage Zero y está totalmente creada por inteligencia artificial.

Impulsada por Suno AI, TaTa será la primera artista pop de la compañía y la mayoría de las producciones llegarán de la mano del propio Timbaland. Este ya ha acuñado un nuevo término para definir a TaTa, describiéndolo como la «siguiente evolución cultural»: A-Pop.

«Ya no estoy produciendo canciones. Estoy produciendo sistemas, historias, y estrellas de la nada. TaTa no es un avatar. No es un personaje. Es una artista musical autónoma, viviente y capaz de aprender construida con IA. Es la primera de una nueva generación», ha declarado el reputado productor. Rocky Mudaliar, cofundador de Stage Zero, ha aclarado que los artistas que están construyendo «serán IP, código y robótica» y funcionarán de forma «totalmente autónoma».

Por su parte, Timbaland ha declarado que no va a dejar de trabajar con «artistas reales», que no entrena a la IA a partir de la música de otros artistas y que esto «solo significa más creatividad para los creadores».