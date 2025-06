Por qué las escaleras son lugares tan mágicos para ANADIE

ANADIE, autora de canciones tan bonitas como ‘perdón x no contestar’, está siendo uno de los proyectos revelación de la temporada. La artista malagueña ha pasado por SanSan y en breve la veremos también en Mallorca Live Festival. Los sonidos urbanos y el synthpop son algunas de las influencias de su música, como se percibe en ese pequeño hit llamado ‘Bokete’ con Delgao.

Antes de ‘Bokete’ justo publicó un EP, entre la sordidez y el romanticismo, llamado ‘Amor, bestias y escaleras’… porque las escaleras son un tema que siempre le ha obsesionado. ANADIE escoge hablar de escaleras en nuestra sección MEISTER OF THE WEEK comisariada por Jägermusic. Lugares «mágicos» en los que dar un primer beso, echar un polvo o recibir una trágica noticia sobre un ser querido.

¿Por qué has escogido hablar de escaleras en esta sección?

Porque me parecen sitios genuinamente mágicos y suelen estar habitados por criaturas sabias. Las mejores conversaciones las he tenido en las escaleras fuera de los garitos de madrugada. Reconciliaciones, discusiones, risas. Incluso a veces simplemente son lugares en los que sentarse y observar la obra de teatro que transcurre frente a ti. En resumen, son sitios en los que protagonizar la vida o descansar de ello.

¿Qué cosas importantes te han pasado en unas escaleras?

Experiencias positivas en una escalera: un primer beso, un polvo, una conversación reveladora, un encuentro con amigos, o un descanso en el camino.

Menos positivas y terribles: una ruptura, la noticia de un amigo fallecido, un amarillo terrible.



¿Has tenido entonces conversaciones trascendentales sobre la vida, la muerte, la política?

A veces lo más majestuoso de una escalera es recordar que nada es tan importante. Sentarte en un sitio de paso, inevitablemente sucio y poco glamuroso y sentirlo un lugar seguro. Que puedes tener una charla estúpida, trivial y divertida sin la necesidad de estar en la tensión de mostrar que eres un ser extremadamente complejo (que todos lo somos) y disfrutar.

Por otra parte, también disfruto de un fenómeno divino en esas noches de fiesta en la que sales a fumar a un escalón. El absoluto anonimato. Ocurren conversaciones en las que no tienes nada que perder y te muestras sin complejos, sin autoboicot y con la honestidad de saber que mañana nadie va a recordar lo que dijiste. Es más ahí cuando ocurre una conversación inocentemente profunda. Ambos imaginarios me llenan por igual.

Cuando nos pasaste este tema, inmediatamente nos ha venido a la cabeza la típica escalera de peli americana, tipo Manhattan. Pero estamos hablando de escaleras de pisos españoles ¿verdad? ¿Cómo son esas escaleras de que nos estás hablando? ¿Con patio, sin patio? ¿Puedes describirlas de alguna manera?

Yo vivo en una parte muy elevada de mi ciudad. Llegando casi a la montaña. Entonces el acceso para acceder es todo un ecosistema de escaleras enjutas de paredes de cal blanca estrechas. Siempre hay sombra para resguardarse y privacidad para que ocurran milagros particulares. Hay varios tramos de escalera de diferente color pero prácticamente igual de estrechos. A veces hay botellas y bolsas de patatas a medio acabar que algunos insensibles dejan allí deliberadamente. ¡Pobres infelices que no son conscientes de que se encuentran en terreno sagrado!

Tienes un EP que se llama justamente ‘Amor, bestias y escaleras’ y en la portada salen unas escaleras. La inspiración de la portada parece una película de terror. ¿Te ha inspirado el cine de terror? ¿Qué películas?

Creo que todas esas películas de cine de terror clásico que ya forman parte de nuestro inconsciente colectivo han influido en mi profuso respeto por las escaleras. Así que puedo aventurarme a decir que para Bahía Morales, la artista que confeccionó la portada, también ha sido inspiración inconsciente.

Hay un sinfín de artículos y vídeos en la red sobre la relación entre pelis de terror y las escaleras, muy relacionado, claro, con el cine americano: ‘Al final de la escalera’, ‘El exorcista’, ‘El resplandor’, Psicosis… ¿Han sido un referencia para ti este cine de terror clásico o pelis más nuevas, aunque no sean de terror? A veces da miedo lo que puede haber «al final de una escalera”.

Es que es un escenario tan poético y rico en metáforas que las escaleras pueden usarse en películas escalofriantes y en relatos de amor. Toda la vida he visto, en esas y otras películas, cómo el momento clave de la trama gravitaba alrededor de unos peldaños. Puede que no de manera consciente, pero toda esa riqueza cinematográfica inspira e influye en las ideas alrededor del EP.

Las escaleras también nos han hecho pensar en el amor, por supuesto. ¿Alguna película o serie favorita sobre vecinos, como ‘Friends’, ‘La tentación vive arriba’, la que sea?

En ‘Cómo conocí a vuestra madre’, hay una escena en la que Ted encuentra a Marshall llorando bajo la lluvia en los escalones de la puerta principal del edificio. Su novia acaba de dejarle y él no fue capaz de entrar al apartamento y se quedó esperando en los escalones de fuera.

Las canciones del EP ‘Amor, bestias y escaleras’ pueden tener ritmos bailables, pero en general son tan tristes y despechadas como ‘Tequila y flechas’. Otra se llama ‘Triste en la calle’. En otra te «apagas un cigarro en la

sien y te tumbas en la vía del tren». ¿En ese momento, las escaleras te traían a la mente cosas más bien tristes, malos recuerdos?

En ‘Cigarro en la sien’ en concreto impera la espera dulce. Sentarte a esperar a que algo o alguien llegue e intentar no poder la cabeza por el camino. En ‘Triste en la calle’, la canción relata una noche de fiesta en la que Sebas y yo acabamos en un escalón habiendo sido arrollados por el desamor y los celos. Así que en general, las escaleras son un recurso agridulce en el disco.



¿Con qué artista admirado/a te sentarías a charlar animadamente en unas escaleras?

Creo que con Amaia podría tener una conversación a la vez interesante y divertida.

¿Alguna canción favorita sobre escaleras de otros artistas? Algunos de los que han tocado este tema son La Elite, Javiera Mena, Nathy Peluso, Mac Miller, Lorde y por supuesto, Led Zeppelin.

Precisamente he quemado un montón la de ‘Escalera’ de Javiera Mena. Me flipa.