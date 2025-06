Nuestros 10 favoritos de Río Babel 2025

Río Babel celebrará su octava edición durante los días 4 y 5 de julio, trasladándose a Rivas Vaciamadrid por primera vez. El festival madrileño presenta un interesante y ecléctico cartel -recordemos que fueron pioneros en invitar a Bad Bunny- formado por nombres de diferentes géneros y épocas: Kase.O, Estopa, Madness, Cypress Hill, Lia Kali y Yerai Cortés son algunos de los más destacados.

JENESAISPOP, medio oficial del evento, ha preparado una lista con los 10 artistas imprescindibles que ofrece esta nueva entrega de Río Babel. Los horarios y todos los detalles sobre las lanzaderas a Rivas ya están disponibles.

Madness

Con su inconfundible estilo basado en el ska y en el 2 Tone y unas letras llenas de ingenio y humor, Madness prometen ser toda una fiesta en Río Babel. La banda británica lleva en activo desde su fundación en 1976, girando y lanzando discos de forma continua. El más reciente de estos fue en 2023. En directo, podemos esperar una divertidísima mezcla de teatralidad y llamativas coreografías, al igual que canciones como ‘Our House’, capaz de unir generaciones.

Kase.O

Javier Ibarra pone fin a su descanso en Río Babel y presentará un repertorio repasando sus 30 años de trayectoria como uno de los referentes del hip hop en español, a veces con un toque de jazz. Así, Kase.O celebrará los mayores hits de su carrera, desde su prolífica etapa como parte de Violadores del Verso hasta su éxito en solitario gracias a discos tan aclamados como ‘El círculo’, que llegó a ser certificado como Disco de Oro y nominado a un Grammy Latino.

Estopa

Los hermanos Muñoz son uno de los dúos más icónicos y queridos de la música española. Vienen de llevarse los premios a Mejor álbum de pop (‘Estopía’) y Mejor gira (por su 25 aniversario) en la gala de la Academia de la Música de España y en Río Babel prometen regalar uno de los conciertos más multitudinarios. Será difícil encontrar a alguien que no esté cantando a pleno pulmón himnos de la talla de ‘Como Camarón’ o ‘Por la Raja de tu Falda’.

Cypress Hill

El influyente grupo de B-Real, Sen Dog y DJ Muggs combina a la perfección las principales ambiciones de Río Babel, juntando raíces latinas con hip hop. Nacida en Los Ángeles en 1991, Cypress Hill llegó a ser una de las formaciones más exitosas del panorama del rap estadounidense, debutando en el número 1 del Billboard 200 con ‘Black Sunday’ (1993), su segundo disco, y con éxitos tan atemporales como ‘Hits From The Bong’ o ‘Insane in the Brain’.

Lia Kali

Desde antes de que su singular voz apareciese en ‘La Vida Sin Ti’, uno de los mayores éxitos del último disco de Rels B, la carrera de Lia Kali ya había despuntado en las listas virales. La artista barcelonesa ha pasado los dos últimos años girando alrededor del mundo con las canciones de su disco debut, ‘Contra Todo Pronóstico’, y no ha tardado nada en regalar otra sentida colección de canciones con el lanzamiento de su segundo álbum, ‘Kaelis’.

Bebe

Mucho se habla de Rihanna, pero es que desde el mismo año que salió ‘ANTI’ no tenemos disco de Bebe. Fue en 2016 también cuando se publicó ‘Cambio de piel’. En este caso, la artista está rememorando el 20º aniversario de su debut ‘Pafuera telarañas’, el que vendió más de medio millón de copias en España, incluyendo maravillas como ‘Ella’; ‘Malo’, sobre la violencia de género; o la preciosa ‘Siempre me quedará’.



Yerai Cortés

La guitarra de Yerai Cortés ha conseguido conquistar a amantes y curiosos del flamenco por igual. Tanto, que fue inmortalizada por C. Tangana en el documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, que también da nombre a su álbum debut. En Río Babel, el alicantino estará acompañado por un coro de seis palmeras que seguro conseguirá calmar los murmullos de todo un festival, continuando con la gira ‘Guitarra Coral’.

Queralt Lahoz

La artista nacida en Santa Coloma de Gramanet y de orígenes granadinos es una experta en traspasar el sentimiento de la tradición a los sonidos de las nuevas generaciones. En su música confluyen géneros como el soul, el hip hop y el dancehall, todos bajo el paraguas de las coplas y los boleros típicos de su tierra de origen. En el sólido ‘9:30 PM’, Lahoz demuestra que tiene uno de los repertorios más versátiles del panorama, tan explosivo como sensible.

Rawayana

Desde Venezuela, Rawayana son conocidos por ofrecer un show lleno de energía y centrado en fusionar los ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house, rock… La gran creatividad del grupo brilla en sus dos últimos discos: ‘¿Quién trae las cornetas?’, el más exitoso hasta la fecha, y ‘ASTROPICAL’, su colaboración discográfica con Bomba Estéreo.

Sanguijuelas del Guadiana

Carlos, Juan y Víctor se criaron escuchando a «Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana» y han decidido juntar esos estilos con sintetizadores y folk español. Desde Extremadura, Sanguijuelas del Guadiana acaban de lanzar ‘Revolá’, su disco debut, y están preparados para su primera vez en Río Babel, que también apuesta por grupos pequeños. Si tienen un afán por la experimentación como este, con más razón.

