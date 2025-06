The Beach Boys, McCartney, Dylan… dicen adiós a Brian Wilson

La muerte de Brian Wilson ha conmocionado al mundo de la música. Sus innovadores composiciones influyeron a toda una generación de artistas y a todos los que vinieron después de él. Es por eso que no sorprende que ahora las redes estén llenas de leyendas de la música rindiendo tributo al artista californiano.

Paul McCartney, con quien mantuvo una competitiva pero sana relación, ha declarado que «lo amaba»: «Las notas que oía en su cabeza y que nos pasó a nosotros eran simples y brillantes al mismo tiempo. Fui privilegiado de estar cerca de su brillante luz durante un rato. ‘Solo Dios sabe’ cómo seguiremos adelante sin Brian Wilson». El ex Beatle ha declarado en múltiples ocasiones que ‘God Only Knows’ es su canción favorita.

- Publicidad -

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon, describe a Wilson como «nuestro Mozart americano» y como un «genio de otro mundo». Por otro lado, John Cusack, que actuó como él en la película ‘Love & Mercy’, también se deshace en elogios hacia el productor y compositor: «El maestro se ha ido. Brian era un corazón abierto con dos piernas y un oído capaz de escuchar a los ángeles, literalmente».

- Publicidad -

Bob Dylan ha preferido ir al grano: «Escuché las tristes noticias sobre Brian y he pensado en todos los años que llevo escuchándole y admirando su genialidad. Descansa en paz querido Brian».

Heard the sad news about Brian today and thought about all the years I’ve been listening to him and admiring his genius. Rest in peace dear Brian. — Bob Dylan (@bobdylan) June 11, 2025

- Publicidad -

El resto de The Beach Boys, Al Jardine y Mike Love, también echan de menos a su compañero de banda. La nota de Jardine, amigo de la infancia de los Wilson, es lo más bonito que leerás hoy: «Siempre me sentiré bendecido por tenerte en nuestras vidas durante todo este tiempo. Creo que el pensamiento más reconfortante que puedo tener ahora es que ya te has reunido con Carl y Dennis, cantando esas preciosas armonías de nuevo. Eras un gigante noble que siempre me hacía reír y celebraremos tu música por siempre. Te echaré mucho de menos, Brian».

Mike Love, con quien Wilson compartió tanto diferencias creativas como grandes uniones musicales, ha subido un conmovedor vídeo a redes al son de la canción ‘Brian’s Back’: «Hoy, el mundo ha perdido un genio, y yo he perdido un primo de sangre y un compañero musical. No era solo el corazón de The Beach Boys, también era el alma de nuestro sonido», ha declarado.

La lista de tributos es interminable. Nancy Sinatra, Mick Fleetwood, Jeff Rosenstock, Primal Scream, The Avalanches, John Cale, Ronnie Wood, Ringo Starr o Questlove también han mandado sus mensajes de despedida al querido autor. Este último, alabó especialmente su principal obra maestra, ‘Pet Sounds’: «Si hubo un ser humano capaz de hacer arte de una tristeza inexpresable… sin duda era Brian Wilson».