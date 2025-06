Guitarricadelafuente se rinde a la música y a la «dopamina» en La Revuelta

Guitarricadelafuente ha visitado La Revuelta, deslumbrando totalmente con su interpretación de ‘Tramuntana’, uno de los mejores singles de ‘Spanish Leather’. El artista de Benicasim también ha aprovechado para recordar su desastrosa primera vez en el programa, durante la programación especial de la pandemia, y para confesar su adicción al móvil, contra la que no piensa luchar.

Álvaro Lafuente fue uno de los invitados de ‘Lo que de verdad importa’, la versión pandémica de La Resistencia. Sin pelos en la lengua, confesó que recuerda la intervención, en videollamada, como una experiencia «bastante mierda»: «A mí me avisaron esa misma tarde porque se había caído un invitado. Estaba de mudanza y pensé que había que coger la oportunidad», comentó.

Después de aclarar que no estaba «triste» durante la entrevista, sino «en tensión», la conversación tomó un tono más serio al hablar abiertamente sobre la adicción a los móviles y la velocidad de los tiempos actuales. Guitarrica describió como eso afecta a su música: «A mí me ha pasado que con este disco me dije ‘me voy a rendir a todo eso’, y me rendí a Tiktok».

El de Benicasim no está preocupado por las horas que pasa al día en Instagram y admite que está «completamente adicto a la dopamina»: «He perdido, pero me parece bonito. Me he rendido a eso porque no puedo hacer nada», finalizó.