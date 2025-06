Cass McCombs anuncia ‘Interior Live Oak’, su nuevo disco

Cass McCombs ha anunciado su disco más personal hasta la fecha, ‘Interior Live Oak’. Este estará disponible a partir del 15 de agosto e incluirá los dos singles que el estadounidense ha lanzado hasta ahora: ‘Priestess’ y ‘Peace’. Se cumplen tres años desde el último lanzamiento en solitario de McCombs, ‘Heartmind’.

La nota describe el nuevo disco como un trabajo en el que McCombs «se nutre de todo lo que ha creado a lo largo de dos décadas de experimentación para atravesarlo con una luz directa y clarificadora». Además, adelanta que la actitud del cantautor en el LP es «esperanzadora».

‘Interior Live Oak’ está inspirado en el regreso del autor a Domino y en la revisitación de su primer trabajo. De esta forma, McCombs ha trabajo en este disco con algunos de sus primeros colaboradores, como Jason Quever (Papercuts) y Chris Cohen. McCombs viene de un gran año, en el que ha actuado junto a Beth Gibbons y Beach House, y continuará recorriendo Europa por diferentes festivales y como telonero de Father John Misty.

Tracklist:

1. Priestess

2. Peace

3. Missionary Bell

4. Miss Mabee

5. Home At Last

6. I’m Not Ashamed

7. Who Removed The Cellar Door?

8. A Girl Named Dogie

9. Asphodel

10. I Never Dream About Trains

11. Van Wyck Expressway

12. Lola Montez Danced The Spider Dance

13. Juvenile

14. Diamonds In The Mine

15. Strawberry Moon

16. Interior Live Oak