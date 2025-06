‘TROPICOQUETA’ de Karol G repasa la música latina… y un clásico de George Michael

Respaldada por el enorme éxito de ‘Si antes te hubiera conocido’, uno más en su larga lista de macrohits, Karol G ha publicado un disco que se mira en los clásicos. En la portada de ‘TROPICOQUETA‘, Carolina Giraldo posa estirada en tres congas, evocando las cubiertas de la salsa. Y la pista titular se inspira en ese género y cierra un extenso trabajo de historiografía musical, en el que Karol G repasa todos o casi todos los estilos de la música latina que ha crecido escuchando.

Karol ha explicado que tenía claro el concepto del álbum antes de empezar a escribirlo allá por agosto de 2023. «No se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… Más adentro de mí, de quién en realidad soy, de las cosas que me gustan y de todo lo que me representa». En ‘TROPICOQUETA’, Karol regresa «a la canciones con las que crecí escuchando y a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música». Dice que es el disco que «siempre ha soñado con hacer».

‘TROPICOQUETA’ transcurre como un recopilatorio de éxitos o como un catálogo de géneros de la música latina. Hay reggaeton en ‘LATINA FOREVA’, pero también bachata en ‘Ivonny Bonita’, merengue en ‘Papasito’ o por supuesto ‘Si antes te hubiera conocido’, funk brasileiro en ‘Bandida entrenada’, balada romántica a lo Rocío Dúrcal en ‘Ese hombre es malo’, dancehall en ‘Dile luna’…

Pero la gran curiosidad de ‘TROPICOQUETA’ no es su colaboración con Manu Chao, que suena exactamente a Manu Chao, ni esa ‘Canción 13’ que Karol ha decidido no titular a pesar de que se sabe que es una canción antigua llamada ‘Verano rosa’ que cuenta con la colaboración de Feid, su pareja. La sorpresa de de ‘TROPICOQUETA’ es ‘Cuando me muera te olvido’, que adapta a la cumbia la melodía de ‘Careless Whisper’, el éxito de George Michael de 1984.

No es un sample lo que utiliza ‘Cuando me muera te olvido’, sino una interpolación que traslada el gancho de ‘Careless Whisper’ a una melodía de gaita colombiana que parece de un tema de Selena Quintanilla. De esta manera, Karol G borra los límites entre la música latina y anglosajona.

¿Cómo se compara ‘TROPICOQUETA’ con el que está siendo el disco del año, latino o no, ‘DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS‘ de Bad Bunny? ‘TROPICOQUETA’ parece más un ejercicio de nostalgia musical que de curiosidad innovadora. Sin embargo, cada canción «cuenta una historia» -como ha declarado Karol- y tiene personalidad propia. Aquí vuelve a haber hits potenciales a machete. ¿Cuál será el siguiente?