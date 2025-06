Mac DeMarco regresa con ‘Guitar’ y voz en su nuevo disco

Mac DeMarco ha anunciado un nuevo disco. ‘Guitar’ está escrito, grabado, producido y mezclado por el propio artista y estará disponible a partir del próximo 22 de agosto. Después de ‘One Wayne G’, compuesto por 199 pistas, DeMarco presenta su nuevo proyecto con un regreso a su característico estilo en ‘Home’, el primer adelanto.

El artista canadiense ha querido ocuparse él mismo de todo lo relacionado con su nuevo disco, desde las labores de grabación y los vídeos hasta su portada. El mastering de las canciones, por otro lado, llega de la mano de David Ives. ‘Guitar’ será el primer disco de DeMarco con guitarra y voz desde ‘Here Comes the Cowboy’, en 2019. ‘Five Easy Hot Dogs’, lanzado en 2023, se trataba de un álbum instrumental.

- Publicidad -

«Creo que ‘Guitar’ es la representación más real del momento vital en el que estoy que pueda poner en papel», cuenta DeMarco en un comunicado de prensa. «Feliz de compartir esta música y con ganas de tocar estas canciones en todos los lugares que pueda», concluye.

Tracklist:

1. Shining

2. Sweeter

3. Phantom

4. Nightmare

5. Terror

6. Rock and Roll

7. Home

8. Nothing at All

9. Punishment

10. Knockin

11. Holy

12. Rooster