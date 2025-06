¿Nos está troleando Sabrina Carpenter con la portada de ‘Man’s Best Friend’?

Sabrina Carpenter acaba de anunciar una portada alternativa para ‘Man’s Best Friend’, el disco que publica a finales de agosto. Asegura, irónicamente, que esta sí que está «bendecida por Dios». Parece el último capítulo de una descarada ristra de troleos que no se remonta a esta era sino a las inmediatamente anteriores.

Solo en ‘Short’N’Sweet’, su último disco hasta ahora, había desafíos a la masculinidad tóxica como el vídeo de ‘Please Please Please’, gritos orgullosos de gata en celo (‘Juno’) y todo tipo de bromas sobre el tamaño del pene, sobre ser malo en la cama, sobre ser adicta al sexo. ¿Es Sabrina Carpenter una mujer sumisa que nos ofrece en esta instantánea una «imagen de soft porno según la mirada masculina», como dice Arwa Mahdawi en The Guardian? ¿O tiene razón Helen Coffey en The Independent cuando dice que aquellos ofendidos con esta imagen no se han mirado ni un poquito en qué consiste la carrera de Sabrina Carpenter?

A debatir este asunto dedicamos el nuevo capítulo de REVELACIÓN O TIMO, podcast de JENESAISPOP, destacando las opiniones de varias columnistas y periodistas femeninas que han hablado en distintos medios. Dominique Sisley en Dazed ha dicho que «culpar a Sabrina de que los hombres hagan el mal es misógino», y Emma Specter ha catalogado en Vogue «el puritanismo de la sociedad» actual como «deprimente». Por el contrario, Kuba Shand-Baptiste en I-News ha calificado todo esto como «un mal ejemplo de sátira».

Mi compañero de podcast Claudio M de Prado emparenta esta foto con el trabajo de otros artistas como Cindy Sherman, Helmut Newton o, en el peor de los casos, Terry Richardson. Desde que este fue cancelado, han sido muchas las voces femeninas que han reivindicado el derecho a vivir su sexualidad como quieran, por ejemplo en bragas, como ha sido el caso de Bad Gyal.

Tras analizar la complejidad de ‘Manchild’, que incluye un nuevo dardo a la eyaculación precoz, así como un vídeo en el que nada es lo que debería ser o parece (¿acaso como en la portada de un disco que… ¡TODAVÍA NO CONOCEMOS!?), en una segunda parte del podcast recordamos otras portadas polémicas de la historia. Es momento de hablar de las más manidas de los Rolling, de los Beatles, de Nirvana, de los Strokes y de Kanye West, pero también de otras más actuales de Nick Cave, Sky Ferreira, St Vincent…; y de otras más desconocidas, de Millie Jackson.