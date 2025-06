De ‘Zakaza’ a ‘BAI-LALA’: Chanel y Abraham intentan clavarte sus singles

Tras el buen single ‘Una bala’, que destacaba por su melodía y fusión de bachata y favela funk, y el anterior, el rítmico y bruto ‘Antillas‘, Chanel lanza un tercer single dentro de su etapa independiente. Al mismo tiempo, su compañero de hit en ‘Clavaíto‘, Abraham Mateo, se va a la playa.

‘Zakaza’ es un tema escrito para la ocasión del Orgullo 2025 y te lo hace saber de distintas maneras. ‘Zakaza’ es un tema de voguing que homenajea la cultura ballroom, popularizada a través del drag y sus expresiones comerciales. Como tal, no necesita más que una base de house-tecno diseñada por D3llano y la repetición de una onomatopeya, «Zaka-zakaza rah rah», que imita las expresadas por los MCs en los ballrooms para marcar los movimientos de los bailarines y aumentar la energía del show; para evocar una de esas competiciones.

‘Zakaza’ es una respetuosa recreación de la cultura ballroom, aunque saben demasiado a improvisación composición y letra, que parecen simplemente el desarrollo rápido de lo que supuestamente un tema de voguing clásico es. Es gracioso su espíritu grandilocuente («No nos valía pequeños ball / Nos gusta grande la Super Bowl»), no tanto algunas rimas forzadas («Let me say my name / Si digo Chanel you say slay»), y la canción parece más una imitación insustancial que un himno.



La propuesta de Abraham Mateo -que no tiene absolutamente nada que ver con el voguing- es veraniega y playera. Curiosamente, también se basa en una especie de onomatopeya: ‘BAI-LALA’. Lo mejor es que adapta los ritmos del amapiano sudafricano -popularizados por Tyla- a una letra en español y los fusiona vocalmente con su característico deje aflamencado. Más curioso aún es que los últimos segundos de ‘BAI-LALA’ parecen el inicio de ‘Antillas’. O será la sugestión. Eso sí, a ‘Zakaza’ y ‘BAI-LALA’ les une su intención de dejarte sus hooks compositivos bien «clavaítos» en el cerebro.