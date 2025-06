PATIMENT corren contra el tiempo en su guitarrero primer single

PATIMENT es un cuarteto de guitarras catalán integrado por miembros provenientes de entre Sabadell y Ullastrell y compuesto por Uriel García (guitarra rítmica y voz), Didac Grau (guitarra solista y 2ª voz), Xavi Valeri (bajo) y Lluc Rodríguez (batería). Con 177 oyentes en Spotify, PATIMENT acaba de lanzar su primer single a través de Aloud Music (Pinpilinpussies, Los Sara Fontan).

‘Agna’ ha sido una de las novedades del viernes incluidas en la playlist de JENESAISPOP «Ready for the Weekend» y es la Canción Del Día de hoy. Pieza de ánimo urgente y tenaz, su instrumentación parece influida por el post-hardocre y el indie rock de los noventa.

Aunque ellos citan a Holograms, Protomartyr o Preoccupations entre sus influencias, e incluyen en una playlist a bandas como Univers o Pretty Girls Make Graves, la idea de ‘Agna’ ha sido ir «mucho más allá con su necesidad (de) expresar toda su rabia reprimida, fruto de lo que nos rodea en el día (a día)». Esa rabia queda clara en la melodía vociferada de la canción, que parece responder al ímpetu de las guitarras eléctricas con su misma energía.

‘Agna’, interpretada en catalán, habla de «recuerdos que ya no se repiten y se transforman en algo desconocido», es decir, del inevitable paso del tiempo, plasmado en la letra en la evocación de unos «recuerdos inocentes como de otro momento» y plagados de de nombres, lugares y rostros que ya no son como los recuerdan. Una carrera contra el tiempo que sirve a PATIMENT para aceptar «todo lo que no me espera y el miedo a perder».



Playlist Ready for the Weekend