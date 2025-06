Charli xcx responde las críticas «boomer» de su show en Glasto

La actuación de Charli xcx en Glastonbury no ha pasado desapercibida. No por quemar el logo de ‘BRAT’, sino por las críticas que ha recibido el hecho de que la cantante llevase a cabo su show sin banda y con autotune, como siempre suele hacer. La británica se lo ha tomado bien: «Disfrutando de la vibra boomer de estos comentarios», ha escrito en X.

El concierto teñido de verde de la cantante fue uno de los que se retransmitieron en directo a través de la plataforma iPlayer de la BBC. Después de la actuación, los espectadores descontentos con lo que habían visto no dudaron en airear sus opiniones en X, con la mayoría de ellos criticando el uso del autotune y la ausencia de una banda que acompañase en el escenario.

«La idea de que cantar deliberadamente con autotune te convierte en un fraude o que no tener una banda tradicional significa que no eres una «artista real» es la opinión más aburrida de la historia. lo siento me acabo de quedar dormida», escribió Charli en la red social, siendo el primero de tres mensajes.

Esta admite disfrutar de la «conversación», argumentando que «el mejor arte es divisivo y confrontacional», no «fácil de entender y olvidable». Para rematar, Charli admitió estar disfrutando de los comentarios de los boomers: «Para mí es super fascinante», concluyó.

like the idea that singing with deliberate autotune makes you a fraud or that not having a traditional band suddenly means you must not be a “real artist” is like, the most boring take ever. yawn sorry just fell asleep xx — Charli (@charli_xcx) June 29, 2025

but to be honest… i enjoy the discourse. imo the best art is divisive and confrontational and often evolves into truly interesting culture rather than being like kind of ok, easily understood and sort of forgettable. — Charli (@charli_xcx) June 29, 2025

really enjoying these boomer vibe comments on my glastonbury performance. it’s super fascinating to me. — Charli (@charli_xcx) June 29, 2025