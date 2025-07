Consumo prohibirá lucrarse con la reventa de entradas

Pese a la tormenta política por el Caso Cerdán, que ha llevado al ex Secretario de Organización del PSOE a dormir en prisión por riesgo de destrucción de pruebas, el Consejo de Ministros ha continuado con su labor este martes. El protagonismo del día -si es que Santos Cerdán consiente algún otro- ha sido para el Ministerio de Consumo, que como se ha venido anunciando, presentaba un anteproyecto de Ley de consumo sostenible. Se inicia, por tanto, su trámite parlamentario.

La ley de consumo sostenible prohibirá la publicidad de los vuelos cortos, de menos de dos horas y media de duración; y también la publicidad de combustibles fósiles. Su tesis es que un 1% de la población española contamina más que 12 millones de personas. «Son los ricos los que más contaminan y los más pobres los que más lo pagan», ha dicho el ministro Pablo Bustinduy (Sumar). Por lo que concierne a la música, la ley de consumo sostenible también regulará la reventa de entradas.

- Publicidad -

En España, es ilegal revender entradas en la calle desde 1982, pero la ley no se había adaptado a la era internet. Hubo un intento de luchar contra los bots que se usan para comprar entradas, pero no ha sido demasiado efectivo. La nueva ley en defensa de los consumidores prohibiría la reventa de entradas si en esta se incrementa el precio de la misma más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial, al momento de la siguiente venta. Es decir, si compraste una entrada en 2025 para ver a Bad Bunny en 2026, y al final no puedes ir, tan solo podrás subirle el precio según lo que haya subido el IPC durante este año.

La reventa que supere ese precio sería considerada ilícita, y se podría producir tanto el bloqueo de las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción, como la correspondiente multa para el infractor. Se pretende así acabar con los precios abusivos que se ven para ciertos espectáculos. Entre los países que cuentan con legislaciones similares según el gobierno, están Bélgica o Francia.

- Publicidad -

Entrevistado en Mañaneros 360 de RTVE, Rubén Sánchez, Secretario General de Facua, ha celebrado la noticia, citando expresamente como objeto de esta ley, a webs de reventas como «Viagogo, que además tantas denuncias tienen por vender entradas falsas».